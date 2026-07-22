El polvo de higo tinto ecológico, ganador de los VII Premios BBVA a los Mejores Productos Sostenibles

Ledesma Global, a través de su marca TUNOCANARIAS, ha sido reconocida como una de las diez ganadoras de la séptima edición de los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles. El jurado ha distinguido su polvo puro de HIGO TINTO® ecológico, un producto que transforma una especie tradicional de las islas en un ingrediente innovador y de alto valor gastronómico.
La empresa familiar canaria ha impulsado un proyecto que combina relevo generacional, producción ecológica e investigación. Su actividad contribuye a recuperar el HIGO TINTO®, una especie adaptada a los climas áridos y con unas necesidades de agua reducidas, y a generar nuevas oportunidades a partir del patrimonio agrícola del archipiélago.
Ledesma Global S.L. nació en Canarias de la mano de Inma Bello, José Ledesma y Adrián Ledesma, con un propósito sencillo pero ambicioso: rescatar el higo tinto, un cactus superalimento endémico de las Islas Canarias, y compartirlo con el mundo. Lo hicieron sin ayudas públicas, solo con esfuerzo, compromiso y una visión clara: convertir un fruto olvidado en una solución real para la salud y el bienestar. La finca está en Valle San Lorenzo (Arona).
El producto se obtiene mediante un sistema propio de deshidratación controlada que conserva el color, el sabor y las propiedades funcionales del fruto. Su presentación en polvo facilita su utilización en repostería, panadería, bebidas, heladería, salsas y cocina de autor, a las que aporta notas afrutadas y un intenso color natural.
TUNOCANARIAS aplica criterios de economía circular mediante el aprovechamiento de los subproductos para la elaboración de cosmética natural. La explotación incorpora también ovejas y gallinas para controlar la vegetación y aportar abonado orgánico, reduciendo la necesidad de intervenciones externas. El premio reconoce una iniciativa que ha mirado de otra forma a un fruto presente desde hace generaciones en el paisaje canario. Allí donde antes podía verse un recurso con pocas salidas comerciales, la empresa ha encontrado un ingrediente con recorrido dentro y fuera de las islas. El polvo de HIGO TINTO® participará en la propuesta gastronómica de los hermanos Roca.
Los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles reconocen cada año diez iniciativas del ámbito agroalimentario, desde la agricultura y la ganadería hasta la pesca, la elaboración y la transformación de alimentos, que han integrado la sostenibilidad en su modelo de negocio. Como parte del reconocimiento, los productos seleccionados protagonizarán una propuesta gastronómica elaborada por los hermanos Roca y contarán con un plan de difusión nacional para ampliar la visibilidad de los proyectos y acercar su trabajo a nuevos públicos.
La elección de los ganadores ha correspondido a un jurado formado por expertos de BBVA, El Celler de Can Roca y el Centro Tecnológico BETA, que ha actuado como oficina técnica especializada. El proceso ha partido de una visión amplia de la sostenibilidad, valorando la solidez económica de cada iniciativa, el relevo generacional, su impacto social, la creación de empleo y su contribución al entorno.
Medioambiental
También se han tenido en cuenta la innovación en los procesos productivos, la diferenciación de los alimentos, la participación en proyectos de investigación, las certificaciones de calidad y aspectos ambientales como el uso eficiente de los recursos, la gestión del agua, la reducción de la huella de carbono y el tratamiento de los residuos. Esta edición ha incorporado, además, un premio especial dotado con 5.000 euros para reconocer una iniciativa desarrollada en un municipio de menos de 5.000 habitantes.
El director de Pymes de BBVA en España, José Luis Serrano, ha explicado que estos premios permiten identificar proyectos que están avanzando en la transformación del sector agroalimentario, “integrando la sostenibilidad en su modelo de negocio de forma real y medible”. Asimismo, ha destacado la importancia del sector primario para generar alimentos, favorecer el equilibrio territorial y mantener la actividad económica y el empleo en las zonas rurales.
Por su parte, Joan Roca, chef y copropietario de El Celler de Can Roca, ha puesto en valor el trabajo de quienes mantienen vivo el territorio y demuestran que es posible “innovar sin perder el vínculo con la tierra”. Los diez ganadores se sumarán a los 56 anteriormente reconocidos, de entre más de mil candidatos en el global de ediciones, y pasarán a formar parte del mapa de la producción sostenible de estos premios.