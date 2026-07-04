Ritmo latino para el Paraíso

La música tiene la capacidad de transportar, de crear recuerdos y de convertir cualquier espacio en un lugar de encuentro. Esa será precisamente la esencia del Paraíso Festival Santa Úrsula 2026, que los próximos 10 y 11 de julio volverá a transformar el Parking Municipal de Cuesta de la Villa en uno de los grandes escenarios del verano en el norte de Tenerife. Entre conciertos, sesiones de dj, propuestas gastronómicas y actividades familiares, será el grupo Aseres el encargado de poner el broche de oro al festival con una actuación que promete contagiar al público de ritmo, energía y sabor cubano.
La formación, liderada por el músico cubano Juan Carlos Orihuela González, representa una propuesta musical diferente dentro del panorama actual. Afincado en Canarias desde 1998 y con más de dos décadas y media de trayectoria, Orihuela ha construido un proyecto artístico con una personalidad muy definida, en el que confluyen las raíces musicales de Cuba con las nuevas tendencias sonoras. El resultado es una fusión de ritmos tropicales, caribeños y latinos enriquecida con elementos electrónicos y modernos que da forma a un sonido propio y reconocible.
Uno de los aspectos que distingue a Aseres es su apuesta por la creación original. Todo el repertorio que interpreta la banda nace de la inspiración de Juan Carlos Orihuela, compositor de cada una de las canciones que forman parte del proyecto. Esta identidad creativa convierte cada concierto en una oportunidad para descubrir una propuesta auténtica que mantiene intacta la esencia de la música latina mientras incorpora una producción contemporánea capaz de conectar con públicos de diferentes generaciones.
Pero Aseres va mucho más allá de un repertorio de canciones. Quienes han disfrutado de sus actuaciones destacan la capacidad de la banda para generar una experiencia completa sobre el escenario. La cercanía con el público, la interacción constante y la energía que transmiten los músicos convierten cada actuación en una auténtica celebración donde resulta difícil permanecer inmóvil. Su objetivo no es únicamente ofrecer un concierto, sino crear un ambiente festivo en el que la música se convierta en el lenguaje común de todos los asistentes.
Detrás del nombre Aseres se encuentra además un grupo de músicos con trayectorias muy diversas, unidos por una misma filosofía: hacer música con identidad y conectar con quienes la escuchan. La experiencia acumulada por cada uno de sus integrantes en escenarios, estudios de grabación y distintos proyectos musicales se refleja en una puesta en escena sólida, dinámica y llena de matices.
Ese espíritu encaja perfectamente con la filosofía del Paraíso Festival Santa Úrsula, una cita que ha logrado consolidarse como uno de los encuentros más esperados del calendario estival del municipio. Durante dos jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una programación pensada para todas las edades que combina música en directo, espectáculos, actividades infantiles, gastronomía y espacios de convivencia en un entorno privilegiado, con uno de los atardeceres más espectaculares del norte de la Isla como telón de fondo.
El festival abrirá sus puertas el viernes 10 de julio, entre las 17.00 y las 00.00 horas, con las sesiones de los dj Borikó y David Laurentini, además de la actuación de la banda de versiones Stereogroove, encargada de inaugurar la programación musical.
La jornada del sábado, desde las 13.00 horas y hasta la medianoche, estará especialmente orientada al disfrute de toda la familia. El payaso Yiyolo Stratto ofrecerá su espectáculo para los más pequeños, mientras que la zona infantil contará con pintacaras, photocall y sorteos. A ello se sumarán las sesiones de Borikó y Beat Creator antes de que llegue el momento más esperado del festival: la actuación de Aseres, que cerrará esta edición con una gran sesión de música cubana y latina cargada de ritmo y emoción.
La oferta gastronómica volverá a ocupar un lugar destacado gracias a la presencia de food trucks y diferentes degustaciones que permitirán completar la experiencia en un ambiente relajado y festivo.