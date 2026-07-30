El Gobierno de España refuerza con mil millones de euros la candidatura del TMT en La Palma

La determinación del Gobierno de España para la construcción el Telescopio de Treinta Metros (TMT) en el Observatorio del Roque de los Muchachos se manifestó con el diseño de un marco financiero que permitiría movilizar hasta 1.000 millones de euros.
La propuesta financiera, supeditada a que el consorcio internacional elija La Palma como sede del TMT, contempla una inversión de 400 millones de euros por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), mientras que otros 300 millones procederían de un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Además, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) valora una posible participación de hasta 300 millones de euros adicionales, en condiciones equivalentes a las del BEI. Asimismo, el Estado podría apostar a través de la cobertura de Cesce. La oferta remitida tiene como fecha límite el 20 de septiembre.
La propuesta representa un paso adelante respecto al anuncio realizado en 2025 por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, cuando trasladó al Consorcio Internacional del TMT su disposición a aportar 400 millones de euros a través del CDTI. Así, tras un año de trabajo conjunto entre el Ministerio, el CDTI, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el BEI y el ICO, se ha transformado en una “arquitectura financiera completa” que dota al proyecto de la capacidad económica necesaria para abordar su construcción y su operatividad científica durante 50 años.
Además de la propuesta financiera más sólida hasta el momento, la candidatura cuenta con la excelencia científica del Observatorio del Roque de los Muchachos, el elevado grado de preparación técnica -con permisos, estudios e ingeniería ya completados- y una gobernanza estable que garantiza la participación y los derechos de todos los miembros del Consorcio.
Enorme compromiso
La Ministra Diana Morant manifestó que “llegar hasta aquí demuestra nuestro enorme compromiso con el proyecto”. “Ahora es el turno del Consorcio Internacional del TMT. Confiamos en que valore la fortaleza de esta propuesta y apueste por La Palma como sede del mayor telescopio óptico e infrarrojo del hemisferio norte”.
Mientras, la secretaria General de Investigación, Eva Ortega, recalcó el esfuerzo para diseñar la propuesta financiera para movilizar 1.000 millones de euros para hacerlo posible y el “firme compromiso” del Gobierno con el TMT y con el IAC. “Nuestro trabajo está hecho. Es el momento de que el Consorcio Internacional tome su decisión y confiamos que apueste por La Palma como destino final para la construcción”.
Por su parte, la Consejera de Universidades, Ciencia e Innovación, Migdalia Machín, agradeció “la determinación” del Estado por su apuesta por traer el TMT a La Palma. Recordó que el Gobierno de Canarias declaró el TMT “proyecto estratégico”, un paso “fundamental” para que el Consorcio comprobara el apoyo unánime de las instituciones regionales y locales, y que “no iban a encontrar inconvenientes” administrativos y jurídicos.
Este proyecto es “un ejemplo de que cuando las administraciones trabajan de la mano en un mismo objetivo se pueden conseguir grandes avances”. Afirmó que “es una apuesta financiera que parece irrenunciable”. “Espero que dentro de unas semanas tengamos una muy buena noticia”.
Por último, el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, también mostró su agradecimiento por las gestiones realizadas por el Ministerio, la implicación directa y la prioridad en este proyecto para la ministra Diana Morant, así como “el riguroso trabajo de coordinación de todas las administraciones implicadas para garantizar la viabilidad y certeza jurídica de las actuaciones”.
Mostró el compromiso del Cabildo para seguir trabajando mano a mano con el resto de administraciones en el impulso de este gran proyecto de desarrollo científico e infraestructura estratégica y recalcó que “las administraciones ya hemos hecho todo lo posible para que el TMT venga a La Palma”, finalizó Sergio Rodríguez.