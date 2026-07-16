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Torres confía en Pedri y Yeremy Pino: “La presencia de dos canarios ayudará a España a ganar el Mundial”

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática asegura que en el equipo español "se aprecia la técnica y la calidad del fútbol canario, que hemos heredado de jugar en las playas"
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres
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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha confiado en que la presencia de dos futbolistas canarios en la selección española, Yeremy Pino y Pedri, contribuya a que España gane el Mundial de Fútbol el próximo domingo.

A su juicio, en el equipo español “se aprecia la técnica y la calidad del fútbol canario, que hemos heredado de jugar en las playas, de ver a grandes jugadores como Tonono, como Castellano, como Valerón, como muchos otros, Manuel Pablo, que fueron fundamentales”.

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Torres se ha referido también a los jugadores españoles de origen extranjero, sobre los que ha dicho que está “orgullosísimo de que en nuestra selección tengamos a Pedro Porro, a Laporte, nacido en Francia, o a Lamine Yamal, hijo de personas que tuvieron que buscar su futuro en nuestro país, o a Nico Williams”, cuya madre llegó a España huyendo de la pobreza.

“Esa es la realidad plural de España, y algunos se empeñan en hacer el ridículo enfrentándose a quienes también tienen esa pluralidad como Francia, y por supuesto me estoy haciendo eco de las palabras de Rajoy nos han avergonzado a todos”, ha dicho el ministro.

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