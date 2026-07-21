Torres anuncia 5,4 millones para la contratación de profesorado en las universidades públicas canarias

El Consejo de Ministros ha aprobado una propuesta para distribuir 150 millones de euros entre las comunidades autónomas con el objetivo de financiar la contratación de profesorado en este 2026. De esa cantidad, a Canarias le corresponderán 5,4 millones.
Así lo ha anunciado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien ha precisado que la propuesta deberá ser abordada ahora en el Consejo de Política Universitaria, órgano de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas.
Torres ha defendido que esta partida refleja la apuesta del Gobierno de España por reforzar la plantilla de docentes. Según los datos difundidos por el ministro, el número de profesores universitarios ha aumentado un 12% desde 2018, mientras que entre 2010 y 2017 había descendido un 2%.
La nueva financiación se suma al convenio estatal dotado con 1.500 millones de euros para el periodo comprendido entre 2022 y 2028, destinado a ampliar y estabilizar las plantillas de las universidades públicas.
En el caso de Canarias, el acuerdo contempla la incorporación de 208 profesores hasta 2028. De ese total, 133 contrataciones corresponden al Gobierno de España y otras 75 al Ejecutivo autonómico.
Torres ha asegurado que las 133 plazas financiadas por el Estado ya se encuentran cubiertas, mientras que las 75 contrataciones que corresponden al Gobierno de Canarias todavía no se han realizado.
El dirigente socialista ha reclamado, de esta manera, que el Ejecutivo canario cumpla con la parte comprometida dentro del convenio y complete las incorporaciones pendientes para reforzar las plantillas de las universidades públicas del Archipiélago.
La propuesta aprobada por el Consejo de Ministros deberá superar ahora el trámite de coordinación territorial antes de que se haga efectiva la distribución de los 150 millones entre las distintas comunidades autónomas. El Gobierno central ha aprobado recientemente otras medidas relacionadas con la financiación y ampliación de plazas en el sistema universitario público.