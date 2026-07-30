El verano impulsa 486.000 empleos en España y reduce el paro al 9,8%

El mercado laboral español sumó 486.000 ocupados durante el segundo trimestre del año y alcanzó un récord histórico de 22,7 millones de trabajadores, impulsado por el arranque de la campaña estival. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de desempleo bajó un punto y se situó en el 9,87%.
Este descenso deja el número total de parados en 2.495.300 personas, tras registrarse 213.000 desempleados menos entre abril y junio. La mejora coincide con un crecimiento de la población activa en 272.000 personas, empujada por las contrataciones masivas en el sector servicios de cara al verano.
El tirón de la hostelería y el comercio vuelve a ser la palanca principal del mercado de trabajo nacional, un factor determinante para la actividad económica en el Archipiélago. Los datos trimestrales compensan con creces los 170.000 puestos destruidos a comienzos de año y consolidan un crecimiento interanual superior al medio millón de empleos, aunque el ritmo de creación se situó ligeramente por debajo del registrado en el mismo periodo del año pasado.
El sector servicios y la empresa privada lideran el avance
La reactivación del empleo descansó por completo en el sector privado, que generó 501.600 nuevos puestos de trabajo hasta alcanzar los 19,1 millones de ocupados. Por su parte, la administración pública redujo sus plantillas en 15.600 personas, fijando su total en 3,64 millones de trabajadores.
Por ramas de actividad, los servicios tiraron del mercado con 394.000 nuevos ocupados, debido a la preparación de las campañas turísticas. La construcción aportó 60.000 empleos y la industria sumó 38.200 trabajadores. La agricultura fue el único sector en números rojos, con 6.200 ocupados menos.
Más contratos indefinidos frente a la caída del trabajo autónomo
La contratación de asalariados creció en 529.200 personas durante el trimestre. De este volumen, 386.900 firmaron un contrato indefinido y 142.300 suscribieron una relación temporal. El empleo a tiempo completo aumentó en 405.400 personas, mientras que el de jornada parcial ascendió en 80.600.
La nota negativa del informe la firmó el colectivo de trabajadores autónomos. El empleo por cuenta propia bajó en 42.900 personas, un descenso habitual en los meses previos al verano.
El desempleo femenino cae con más fuerza
El análisis por género refleja un recorte del paro superior entre las mujeres, favorecido por la contratación hostelera. El desempleo femenino descendió en 145.400 personas y fijó su tasa en el 11%. En el caso de los hombres, la bajada fue de 67.900 desempleados, dejando su tasa en el 8,8%.
En el ámbito familiar, la EPA refleja que los hogares con todos sus miembros en paro descendieron en 86.500 durante el trimestre, hasta situarse en 764.200. En paralelo, las familias con todos sus integrantes trabajando se incrementaron en 228.800, superando los 12,2 millones en todo el país.