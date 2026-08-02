Dos personas acaban en el hospital tras chocar en el acceso a Bocacangrejo

Dos personas han resultado heridas tras una colisión entre dos vehículos registrada este domingo, 2 de agosto, en la vía de acceso a Bocacangrejo, en el municipio tinerfeño de El Rosario.
El accidente se produjo sobre las 13.41 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de que varias personas necesitaban asistencia sanitaria.
El 112 activó de inmediato una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y el Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife.
El personal sanitario asistió a un hombre que presentaba inicialmente un traumatismo abdominal de carácter moderado, salvo complicaciones. El afectado fue trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Asimismo, una mujer sufrió cervicalgia y policontusiones de carácter leve. Tras ser atendida en el lugar, fue evacuada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Parque.
La Policía Local y la Guardia Civil colaboraron con los servicios de emergencia y se hicieron cargo de la elaboración del correspondiente atestado.
Por su parte, el personal del Servicio de Conservación de Carreteras realizó labores de limpieza en la calzada tras el accidente.