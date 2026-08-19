Colisión múltiple en la TF-1: dos menores de 2 y 11 años entre los seis heridos

Seis personas, entre las que se encuentran dos menores de 11 y 2 años, han resultado heridas de diversa consideración en la mañana de este miércoles, 19 de agosto, tras un accidente de tráfico con varios vehículos implicados en la autopista TF-1, a la altura de Fañabé, en el municipio de Adeje.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, la alerta por la colisión múltiple en sentido Santa Cruz de Tenerife se recibió a las 10:46 horas.
Tras la llamada de aviso, los gestores de recursos del 112 procedieron a clasificar la emergencia y activar de inmediato a los servicios de rescate, asistencia sanitaria y seguridad vial en el sur de Tenerife.
Traslados sanitarios
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplegó en la zona un dispositivo compuesto por cuatro ambulancias: tres de soporte vital básico y una sanitarizada. El personal sanitario valoró in situ a los ocupantes de los vehículos implicados antes de proceder a su evacuación a centros hospitalarios.
Entre los afectados hay un menor de 11 años y un niño de 2 años, ambos asistidos por heridas de carácter leve y trasladados junto a una mujer de 45 años, también con lesiones leves, al Hospital Universitario Hospiten Sur.
Asimismo, una mujer de edad no especificada y un joven de 18 años sufrieron cervicalgia de carácter leve, siendo evacuados al Hospital del Sur.
Por su parte, un hombre de 48 años que presentaba un traumatismo de carácter moderado fue derivado en la ambulancia sanitarizada al Hospital del Sur.
Retenciones en la TF-1
Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife se desplazaron hasta el punto del accidente en la arteria principal del sur insular para colaborar con los sanitarios y asegurar la zona.
El Servicio de Conservación de Carreteras intervino para realizar labores de limpieza de la calzada y retirar los restos de los coches siniestrados.
Agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de regular la circulación en un tramo de elevada densidad de tráfico, donde se generaron retenciones puntuales, e instruyeron el correspondiente atestado policial para determinar las causas del choque múltiple en Adeje.