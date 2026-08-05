El Gobierno de Canarias declara la alerta por riesgo químico tras la explosión en Salinetas

Un trabajador ha fallecido y dos han resultado heridos grave este miércoles tras registrarse una deflagración en un tanque de combustible en reparación ubicado en el polígono industrial de Salinetas, en Gran Canaria. El incidente ha obligado a activar el plan de emergencias por riesgo químico en la zona.
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta en aplicación del Plan Especial de Emergencia Exterior por riesgo de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (RISQCAN).
La medida permite realizar un seguimiento exhaustivo de la evolución de la emergencia en el entorno del polígono grancanario.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió la llamada de aviso a las 12:10 horas, en la que se informaba de una deflagración en las inmediaciones de las instalaciones de DISA-Salinetas.
Como consecuencia de la explosión, la estructura del depósito ha sufrido daños de gravedad.
Qué es el plan RISQCAN y cómo afecta a la zona
El RISQCAN es el protocolo autonómico diseñado para coordinar los recursos de seguridad y emergencias ante incidentes en instalaciones que manejan materias peligrosas. Su activación garantiza la supervisión del perímetro afectado, la valoración de posibles riesgos ambientales o químicos y la atención rápida a las víctimas.
Las autoridades mantienen el seguimiento en la zona industrial de Telde para evaluar el estado final de la infraestructura y coordinar las actuaciones con los equipos de seguridad desplegados en el lugar.