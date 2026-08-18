Bimbache Open Art cita en la isla de El Hierro a artistas de diferentes disciplinas

La Frontera disfrutará este miércoles con una nueva edición del Bimbache Open Art, una de las citas culturales de mayor trascendencia y proyección de El Hierro. El festival llega a la plaza Benito Padrón Gutiérrez (21.30 horas) para volver a reunir a artistas y músicos en torno a una experiencia que promueve el encuentro, la diversidad y la creación.
La iniciativa contará, entre otros, con Ismail Ah, Daniel Negrín, Luisa & Alberto, Sergey Saprychev, Juan Carlos Baeza, Tatatzirga, Kike Perdomo, Almudena Viver, Ramón Díaz, Ancor Miranda, Neyhel, Norberto Arteaga, Torsten de Winkel, Gino Marcelli, Idafe Pérez y Alexis W.
“El Bimbache Open Art es mucho más que un festival musical”, destaca Norberto Betancor, concejal de Cultura del Ayuntamiento de La Frontera. “Es un espacio de encuentro, de intercambio y de creación que ha contribuido a proyectar la imagen de El Hierro como una isla abierta al mundo y comprometida con la cultura y la diversidad. Para La Frontera es un privilegio poder acoger una cita de estas características”.
El director del Bimbache Open Art, Torsten de Winkel, pone de relieve que, tras llevar a cabo el pasado año la vigésima edición, en 2026 el concepto que se quiere transmitir “es la celebración de un espectáculo más íntimo, en el que artistas participantes de cinco continentes mostrarán su obra junto a músicos aficionados en un espectáculo que lleva por nombre Ronda de Soñadores”.