Calendario académico 2026-2027 de la ULL: cuándo comienzan las clases, festivos y exámenes

La Universidad de La Laguna (ULL) ha publicado su calendario académico para el curso 2026-2027, en el que se establecen las fechas de docencia, periodos de exámenes, vacaciones, jornadas no lectivas y festivos para los estudios de grado.
El calendario académico permite coordinar la organización de todas las Escuelas y Facultades de la ULL y sirve también de referencia para numerosos procedimientos administrativos de la comunidad universitaria.
El Vicerrectorado de Estudiantes es el encargado de elaborar la instrucción en la que se recoge, entre otras cuestiones, la fecha de apertura del curso y la distribución de las convocatorias de evaluación.
Las clases comienzan el 8 de septiembre
En los estudios de grado, el primer cuatrimestre se desarrollará del 8 de septiembre al 18 de diciembre de 2026, mientras que el segundo se extenderá del 25 de enero al 13 de mayo de 2027.
La jornada de bienvenida para el alumnado de nuevo ingreso tendrá lugar el 7 de septiembre, mientras que el acto oficial de apertura del curso académico se celebrará el 11 de septiembre de 2026.
El calendario también contempla unas jornadas de puertas abiertas entre el 20 y el 22 de enero de 2027.
Cuándo serán los exámenes
La ULL establece varios periodos de evaluación durante el curso. La convocatoria de enero se celebrará del 8 al 19 de enero de 2027, mientras que la convocatoria de finalización de estudios tendrá lugar del 8 al 12 de marzo.
Los exámenes de mayo se desarrollarán del 17 al 27 de mayo y la convocatoria de julio quedará dividida en dos periodos: del 8 al 18 de junio y del 28 de junio al 8 de julio.
Para los Trabajos de Fin de Grado (TFG), la presentación y defensa se realizará entre el 29 de marzo y el 1 de abril en la convocatoria de finalización de estudios; entre el 8 y el 11 de junio en la convocatoria de mayo; y entre el 22 y el 25 de junio y del 19 al 22 de julio en la convocatoria de julio.
Vacaciones de Navidad y Semana Santa
El calendario fija también los principales periodos vacacionales del curso. Las vacaciones de Navidad se extenderán del 21 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, ambos inclusive.
Por su parte, las vacaciones de Semana Santa irán del 22 al 28 de marzo de 2027, también ambos inclusive.
Estos serán los festivos en la ULL durante el curso 2026-2027
Además de los festivos que establezcan el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias para los años 2026 y 2027, la Universidad recoge varios días no lectivos y festividades propias.
Los centros ubicados en La Laguna, Adeje y Santa Cruz de La Palma tendrán como día festivo el 14 de septiembre de 2026, mientras que para los centros situados en Santa Cruz de Tenerife será no lectivo el 3 de mayo de 2027.
También serán festivos en la ULL los días 22 y 23 de febrero de 2027, correspondientes a los Carnavales.
A ellos se suman las festividades específicas de cada centro. La Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado celebrará la suya el 29 de enero de 2027. En la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería, Náutica tendrá su festividad el 16 de abril, Ingeniería Agraria el 14 de mayo, Arquitectura Técnica el 3 de mayo e Ingeniería Civil el 29 de enero.
En la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, el Grado en Ingeniería Informática tendrá como festividad el 4 de diciembre de 2026, mientras que el resto de grados la celebrará el 1 de febrero de 2027.
La Facultad de Bellas Artes tendrá su festividad el 29 de marzo; la Facultad de Ciencias, el 13 de noviembre; Medicina, el 16 de octubre; Fisioterapia, el 12 de mayo; Ciencias Sociales y de la Comunicación, el 7 de diciembre; Derecho, el 5 de febrero; Economía, Empresa y Turismo, el 7 de diciembre; Educación, el 27 de noviembre; Enfermería, el 12 de mayo; Farmacia, el 7 de diciembre; Humanidades, el 29 de marzo; y Psicología y Logopedia, el 19 de febrero.
El calendario recuerda, además, que los festivos correspondientes a 2027 quedan condicionados a los decretos que aprueben las administraciones competentes.
Los sábados, solo en casos excepcionales
La ULL establece también que los sábados únicamente podrán realizarse actividades docentes que, por sus características, no puedan desarrollarse de lunes a viernes, como determinadas salidas de campo, visitas o evaluaciones en periodos de exámenes. Estas actividades deberán ser autorizadas previamente por el centro correspondiente.