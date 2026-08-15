Confirmado por el ranking de Shanghái 2026: la ULL resiste entre las 800 mejores universidades del mundo    

La Universidad de La Laguna (ULL) se mantiene un año más entre las 1.000 mejores instituciones de educación superior del mundo en el Ranking Académico de Universidades del Mundo (ARWU) de 2026, popularmente conocido como el ranking de Shanghái.
En la otra cara de la moneda se encuentra la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que abandona esta prestigiosa lista internacional tras figurar en ediciones anteriores.
El estudio, publicado este 15 de agosto por la Universidad Jiao Tong tras examinar a más de 2.500 centros educativos globales, ratifica la posición de la ULL en el tramo comprendido entre los puestos 701 y 800.
Por su parte, la ULPGC forma parte del grupo de ocho campus españoles que se caen de la clasificación respecto a 2025.
12 universidades españolas entre las 500 mejores
En el conjunto nacional, 12 universidades españolas logran situarse entre las 500 mejores del planeta, y ninguna consigue entrar en el selecto Top 100 mundial. España sitúa este año a 30 instituciones entre las 1.000 primeras —seis menos que en la edición anterior—, ocupando la posición número 23 en la clasificación por países.
La Universidad de Barcelona (UB) repite como el centro español mejor valorado al mantenerse en el tramo de los 200 mejores del mundo.
Por detrás, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Complutense de Madrid mejoran sus registros y escalan al rango 201-300.
En el tramo 901-1.000 destacan las incorporaciones de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) y la Universidad de Valladolid.
¿Cómo se elabora el ranking de mejores universidades?
El ranking de Shanghái está liderado por vigesimocuarto año consecutivo por la Universidad de Harvard, seguida de la Universidad de Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
En el ámbito de la Europa continental, la Universidad París-Saclay (Francia) ocupa la cabeza al situarse en el puesto 13.
Para elaborar esta clasificación, la entidad evaluadora analiza seis indicadores académicos independientes: el número de exalumnos y profesores galardonados con el Premio Nobel o la Medalla Fields, las citas de sus investigadores, los artículos publicados en las revistas Nature y Science, los trabajos indexados en el Science Citation Index Expanded y el rendimiento académico per cápita.