La ULL cierra 65 dependencias tras detectar niveles excesivos de gas radón

La Universidad de La Laguna (ULL) ha ordenado la clausura preventiva de 65 dependencias repartidas por sus diferentes campus tras detectar niveles de gas radón que superan los límites legales permitidos, fijados en 500 becquerelios por metro cúbico.
Según ha adelantado la Cadena SER, la institución académica ha tomado la decisión tras recibir los primeros resultados de un estudio masivo de prevención de riesgos laborales que ha instalado 1.454 medidores en aulas, despachos, laboratorios y archivos.
La gerente de la ULL, Lidia Pereira, ha explicado a la Cadena SER que hasta el momento se conocen los datos de 921 dispositivos. De ellos, el 86 % muestra valores dentro de los márgenes tolerables. Sin embargo, además de las 65 dependencias precintadas, existen otras 62 áreas con valores de entre 300 y 500 becquerelios por metro cúbico, donde se mantendrá la actividad mediante protocolos reforzados de ventilación.
El Campus de Anchieta, el más perjudicado por los cierres
La mayoría de los recintos clausurados corresponden a despachos de profesorado, espacios de trabajo de personal de administración y servicios, cabinas y archivos. La presencia de aulas afectadas es minoritaria, situándose en torno a cinco clases en toda la institución pública de la Isla de Tenerife.
La afección principal se localiza en el Campus de Anchieta, donde se han cerrado aulas y laboratorios en las facultades de Biología y Farmacia, que se suman a dos aulas ya clausuradas con anterioridad en la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología (ESIT). También consta el cierre de instalaciones en otras áreas de la universidad, como el aula 02.1 de la Facultad de Derecho.
Plan de obras de urgencia en agosto y teletrabajo
Para mitigar el problema antes de que comience el curso académico, el equipo gerencial ha planificado 12 obras de urgencia durante el mes de agosto. La intención es instalar sistemas de ventilación forzada e intervenir en las estructuras de los inmuebles más expuestos a este elemento químico de origen volcánico.
La aparición de estas concentraciones ha obligado a reorganizar a las plantillas de los departamentos afectados. La universidad ha establecido que el personal cuyos puestos de trabajo se hayan precintado sea reubicado en otras dependencias o pase a la modalidad de teletrabajo, mientras concluyen las mediciones de los 533 dispositivos restantes.
Qué es el gas radón y por qué afecta a las Islas
El radón es un gas radiactivo natural, incoloro e inodoro, producido por la desintegración del uranio presente en el subsuelo. Tiende a filtrarse a través de las grietas de los cimientos y acumularse en los pisos bajos o espacios cerrados con escasa renovación de aire.
Debido a la naturaleza geológica y volcánica del Archipiélago, la presencia de este elemento es habitual en el subsuelo de las Islas. La legislación actual sobre seguridad y salud laboral exige a las administraciones y empresas realizar controles periódicos para prevenir riesgos respiratorios derivados de la exposición continuada a concentraciones elevadas.