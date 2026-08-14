Casi seis de cada diez canarios tienen dificultades para llegar a fin de mes

Casi seis de cada diez residentes en Canarias, en concreto el 58%, declaran llegar con dificultades económicas a fin de mes.
En concreto, son el 35,6% afirma tener cierta dificultad y otro 23,2%, con dificultad o mucha dificultad, según se recoge en el Índice de Confianza del Consumidor correspondiente al segundo trimestre de 2026.
Por contra, un 9,5% de las personas de 18 y más años residentes en las islas afirman llegar a fin de mes con facilidad o mucha facilidad, y un 27,8% con cierta dificultad. Hay un 3,9% que no manifiesta su situación económica.
La situación es desigual entre las islas y dentro de éstas, por comarcas.
Donde manifiestan tener más estrecheces económicas es en el norte de Tenerife: un 29% asegura tener dificultades o muchas dificultades (un 64% si se suma a quienes tienen alguna dificultad).
Los mayores porcentajes de personas que afirman llegar bien a fin de mes se dan en el área metropolitana de Tenerife (42,8%) y el norte de Gran Canaria (41,9%).
Expectativas a la baja
Más allá del margen con que las familias llegan a fin de mes, el Índice de Confianza del Consumidor revela que de cada diez personas, poco menos de dos (15,8%) considera que la evolución económica de su hogar será positiva, mientras que más de la mitad (51,1%) indican que dentro de unos seis meses su situación económica no habrá variado.
Por comarcas, los habitantes de Lanzarote son los que se muestran más optimistas. Un 21,5% considera que la situación económica de su hogar evolucionará a mejor.
En el lado contrario está el norte de Tenerife, donde un solo un 10,4% tiene unas expectativas positivas sobre la economía de su hogar.
En el segundo trimestre de 2026, el Índice de Confianza del Consumidor se situó en 64,3 puntos, 6,5 puntos menos respecto al del trimestre anterior. Es el menor valor de los últimos cinco años.
Las dos componentes del índice sufrieron una bajada: el de situación actual bajó 6,2 puntos, y se sitúa en 61,6 puntos, y el de expectativas disminuyó en 6,8, para situarse en los 67 puntos.