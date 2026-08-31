Colisión en la TF-652: cinco heridos, entre ellos una niña de 2 años

Cinco personas han resultado heridas tras la colisión de dos coches en Tenerife registrada durante la noche del domingo en la carretera a Las Galletas TF-652, en el acceso a Costa del Silencio, en el municipio de Arona.
El accidente se produjo a las 23:11 horas del 30 de agosto, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
Entre las personas afectadas se encuentra una menor de 2 años. También resultaron heridos tres adultos y una mujer que fue trasladada a un centro sanitario.
Una niña de 2 años, entre los afectados
El afectado de mayor consideración fue un hombre de 51 años, que presentaba un traumatismo de carácter moderado en el momento de ser atendido por los sanitarios. Fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Sur.
Una menor de 2 años sufrió un corte de carácter leve y fue evacuada al Hospital Quirón Costa Adeje.
Al mismo centro sanitario fueron trasladadas también dos mujeres de 67 y 32 años, ambas con un traumatismo de carácter leve.
La quinta persona afectada fue una mujer de 31 años, que fue trasladada por una ambulancia de Salvaser a un centro sanitario.
Tres ambulancias del SUC
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó una ambulancia sanitarizada y dos ambulancias de soporte vital básico para atender a las personas afectadas. Los equipos sanitarios valoraron y asistieron a los cinco heridos en el lugar del accidente antes de realizar los correspondientes traslados.
La Policía Local de Arona también intervino para regular el tráfico y elaborar el atestado sobre el accidente.
Por su parte, el Servicio de Conservación de Carreteras acudió a la zona para señalizar y despejar la vía tras la colisión.