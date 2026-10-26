Colapso en la TF-5: un vehículo choca contra la mediana

Un accidente de tráfico en la autopista TF-5, a su paso por el municipio de Tacoronte, ha provocado retenciones a primera hora de la mañana de este lunes, 26 de octubre, en sentido hacia Santa Cruz de Tenerife.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el incidente se ha producido después de que un turismo colisionara contra la mediana de la vía.
El siniestro ha generado dificultades para la circulación en dirección a la capital tinerfeña, por lo que el servicio de emergencias ha pedido extremar la precaución a los conductores que transiten por la zona.
A pesar del impacto, el 112 Canarias ha confirmado que no se han registrado daños personales.
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