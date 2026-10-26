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Investigan la muerte de un bebé de 15 meses en Tenerife por una reacción alérgica

El cuerpo del bebé fue trasladado a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife para practicarle la autopsia
Investigan a una trabajadora de ayuda a domicilio por robar a mayores en Tenerife: joyas de hasta 30.000 euros
Imagen de archivo Guardia Civil
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Agentes de la Guardia Civil investigan desde este domingo el fallecimiento de un bebé de 15 meses en una vivienda ubicada en Los Abrigos, en el municipio de Granadilla de Abona (Tenerife).

Ante la inexistencia de signo de violencia alguno, los primeros indicios apuntarían a que el fallecimiento pudo producirse a consecuencia de una reacción alérgica, según han informado fuentes de la Benemérita a Europa Press.

El aviso fue dado en torno a las 11.00 horas de este domingo. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron, además de recursos sanitarios, efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil.

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Finalmente, el cuerpo del bebé fue trasladado a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife para practicarle la autopsia y dilucidar la causas.

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