La madre del bebé hallado muerto en un hospital de Canarias, acusada de asesinato

La autoridad judicial ordenó ayer su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, al apreciar un posible riesgo de fuga
La mujer que abandonó a su bebé en un baño de un hospital en Canarias
Juzgados de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria. DA
La autoridad judicial del Juzgado de Guardia del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana ha imputado un delito de asesinato con alevosía o de asesinato de víctima especialmente vulnerable por razón de su edad a la mujer que dio a luz el 3 de enero a una bebé en el baño de un hospital del sur de Gran Canaria, cuyo cuerpo sin vida fue hallado poco después.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el magistrado ordenó este 7 de enero su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, al apreciar un posible riesgo de fuga.

El delito de asesinato con alevosía está castigado con penas de prisión de hasta 25 años, mientras que el asesinato de una víctima especialmente vulnerable por razón de su edad conlleva prisión permanente revisable.

De acuerdo con el auto judicial, la investigada fue reconocida ginecológicamente tras su detención el 4 de enero, y el médico detectó que había dado a luz recientemente.

Además, el TSJC ha señalado que varios trabajadores del hospital declararon a la Policía que la mujer estaba embarazada.

