Prisión por asesinato para la mujer que dejó morir a su bebé en los baños de una clínica en Canarias

Un juez de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ha ordenado este miércoles en ingreso en prisión sin fianza por un delito de asesinato de la mujer a la que se acusa de haber abandonado y dejado morir a su bebé en los baños de una clínica privada de la localidad de Maspalomas.
Los hechos ocurrieron el pasado domingo, 4 de enero, cuando los empleados del centro hospitalario encontraron el cuerpo de un recién nacido en los aseos del centro y avisaron a la Policía.
El caso ha sido asumido por el juez al pargo de la Plaza 3 de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, que ha tomado ya declaración a la detenida y ha decretado prisión preventiva, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.