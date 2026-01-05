Todo lo que se sabe sobre la mujer que abortó y abandonó al bebé en los baños de un hospital de Canarias

Una mujer de 31 años ha sido detenida en San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria, después de abortar y abandonar un feto en un hospital del municipio, según ha confirmado la Policía Nacional.
Los hechos se produjeron en el hospital San Roque Meloneras, donde los agentes localizaron y arrestaron a la mujer el domingo, tras recibir una alerta por lo ocurrido, han indicado fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Canarias. Por el momento, no se ha determinado el tiempo de gestación del feto y el procedimiento ha sido declarado secreto de sumario, por lo que no han trascendido más detalles oficiales.
De acuerdo con la información conocida, la detenida podría presentar problemas de toxicomanías y habría manifestado que dio a luz al bebé con vida en un baño del centro sanitario, donde el cuerpo fue posteriormente localizado por una trabajadora del hospital.
Asimismo, se trata de una mujer de nacionalidad española que declaró que desconocía que estaba embarazada, a pesar de que el embarazo se encontraba casi en su fase final. Según su testimonio, acudió al hospital al sentirse indispuesta y fue allí donde finalmente abandonó el feto en uno de los baños del recinto sanitario.