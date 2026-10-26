Confirmado por el BOE: el festivo del 1 de noviembre pasa al día 2 en Canarias

Canarias tendrán un nuevo puente de tres días a comienzos de noviembre. El calendario laboral de 2026 confirma que el próximo lunes 2 de noviembre será festivo en todo el Archipiélago, al trasladarse a esa fecha la celebración del Día de Todos los Santos, que este año coincide con un domingo.
De esta manera, quienes tengan habitualmente libres los fines de semana podrán disfrutar de tres jornadas consecutivas de descanso: el sábado 31 de octubre, el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre.
La medida está recogida en el calendario oficial de fiestas laborales aprobado por el Gobierno de Canarias y publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), así como en la resolución de la Dirección General de Trabajo publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El lunes 2 de noviembre será festivo en todas las Islas
A diferencia de otras comunidades autónomas, donde el lunes 2 de noviembre será una jornada laboral ordinaria, Canarias ha incluido esta fecha entre sus festivos oficiales de 2026.
La decisión afecta a todas las islas, por lo que los trabajadores de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y La Graciosa podrán beneficiarse de este puente, siempre que sus condiciones laborales contemplen el descanso durante los días festivos.
El Archipiélago no será el único territorio que disfrutará de esta jornada. Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad de Madrid y Navarra también han declarado festivo el lunes 2 de noviembre.
Por el contrario, otras comunidades, como Cataluña, Galicia, Baleares, Cantabria, Murcia, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana, no han incluido esa fecha como festivo autonómico.
¿Habrá clases el lunes 2 de noviembre en Canarias?
El puente también llegará a los colegios e institutos canarios. El calendario escolar del curso 2026-2027, aprobado por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, establece expresamente el lunes 2 de noviembre como día festivo, por lo que no habrá actividad lectiva ordinaria en los centros educativos sujetos a este calendario.
Así, numerosos estudiantes y familias del Archipiélago podrán disfrutar de un fin de semana más largo de lo habitual.
No obstante, conviene consultar la programación específica de cada centro, ya que pueden existir otros días no lectivos adicionales establecidos en los calendarios escolares correspondientes.
¿Por qué el puente no se celebra en toda España?
Aunque el Día de Todos los Santos es una festividad de ámbito nacional, su coincidencia con un domingo no obliga a todas las comunidades autónomas a declarar festivo el lunes siguiente.
La normativa permite que los gobiernos autonómicos decidan si mantienen ese descanso o lo sustituyen por otra celebración tradicional de su territorio.
En el caso de Canarias, el Ejecutivo regional optó por incluir el 2 de noviembre en su calendario laboral, tal y como recoge el Decreto 61/2025, de 28 de abril, publicado en el BOC el 5 de mayo de 2025.
De este modo, Canarias comenzará noviembre de 2026 con un puente de tres días, una oportunidad para organizar escapadas, disfrutar de actividades de ocio o aprovechar una jornada adicional de descanso.