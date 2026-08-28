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La escena junto a un bar que llamó la atención de la Guardia Civil en Icod de los Vinos y acabó en una detención

Los agentes, que prestaban servicio cerca el establecimiento, observaron una presunta transacción sospechosa cerca del establecimiento y decidieron intervenir
Parte del dinero intervenido al presunto vendedor de droga en Icod de los Vinos. | DA
Una parte del dinero intervenido al presunto vendedor de droga en Icod de los Vinos. | DA
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Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Icod de los Vinos, detienen a un varón de 39 años y vecino del municipio, acusado de un delito contra la salud pública, tráfico de drogas.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes se encontraban prestando servicio en las proximidades de un establecimiento hostelero, y observaron a un varón con actitud sospechosa, comprobando que minutos después se acercaba otra persona y realizaban una transacción de lo que parecían una sustancia estupefaciente.

Se intercepta al comprador, pudiendo verificar que efectivamente se trataba de una sustancia estupefaciente, lo que pudiera ser cocaína, procediendo a realizar la correspondiente acta denuncia por tenencia de sustancia en vía pública. Inmediatamente proceden a detener al supuesto vendedor, portando el mismo 785 euros en billetes fraccionados.

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Se da la circunstancia que el detenido tiene numerosos antecedentes policiales por hechos similares.

El detenido junto a las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.

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