Detenido un hombre en La Laguna por quebrantar una orden de alejamiento de su expareja

Agentes del Grupo de Menores y Familia del Cuerpo General de la Policía Canaria han detenido en el barrio de La Cuesta, en San Cristóbal de La Laguna, a un hombre de 32 años por quebrantar una orden de alejamiento en vigor respecto a su expareja, con quien tiene varios hijos en común.
La actuación fue coordinada con la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía Autonómica tras una encomienda de la Autoridad Judicial.
La investigación se activó ante las sospechas fundadas de que el investigado incumplía la resolución judicial que le prohibía acercarse a la víctima, así como por la posible existencia de desatenciones en los cuidados y necesidades básicas de los menores convivientes.
Tras realizar un seguimiento sobre el entorno familiar, las fuerzas de seguridad confirmaron el quebrantamiento de la condena y procedieron a la detención inmediata del sospechoso en Tenerife para dar cumplimiento a lo acordado por el juzgado.
Protección urgente para los menores
De forma paralela a la detención, los agentes trasladaron las diligencias y las circunstancias del caso a la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Esta comunicación permitió activar de manera urgente los mecanismos de protección institucional para garantizar de forma provisional la atención y custodia de los menores.
Una vez instruidas las primeras diligencias policiales en el municipio, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado en funciones de Guardia del Tribunal de Instancia de San Cristóbal de La Laguna.