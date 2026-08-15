El indio Sethuraman se lleva por sorpresa el IX ‘Jugando con Las Estrellas’

Antes de comenzar la última ronda del IX Torneo Internacional de Ajedrez Isla de La Palma ‘Jugando con las Estrellas‘, las cuentas favorecían al Gran Maestro (GM) hispano-venezolano Eduardo Iturrizaga en caso de que se mantuviera su empate a puntos con el GM indio S.P. Sethuraman, a tal punto que si ambos ganaban sus respectivas partidas, el sistema de desempate le otorgaba el triunfo final.
Y pese a que ambos hicieron tablas para terminar con ocho de diez posibles, la ventaja de Iturrizaga en el Bucholzs (sistema de desempate que consiste básicamente en sumar los puntos de los oponentes de cada jugador) parecía más que suficiente para darle el triunfo final.
Sin embargo, la lucha continuó sin denuedo en otros muchos tableros durante cuatro horas y poco a poco se fue recortando esa ventaja inicial del hispano-venezolano gracias al mejor desempeño de quienes se habían enfrentado al indio,que finalmente se llevó la victoria global por apenas un punto de desempate en una emocionante jornada final.
En tercer lugar quedó el GM cubano Elías Reyes con 7,5 puntos y el mejor desempate de un grupo de cinco que completaron el Maestro Internacional (MI) cubano Gómez Ledo, el GM islandés Hannes Stefánsson, y los franceses Dorian Dalaud (Maestro FIDE) y Philéas Mathieu (MI).
Mención destacada merece el sub-18 palmero Antonio Bethencourt, que no solo se ha impuesto en su categoría sino que termina en un formidable 19 puesto de 147 jugadores, cuando partía como 43º preclasificado. Tan llamativo progreso en su juego ilustra perfectamente la oportunidad que supone para los jóvenes ajedrecistas locales poder medirse con titulados tan fuertes como los que vienen a La Palma para disputar el ‘Jugando con Las Estrellas’.
Otros desempeños notables respecto a la participación local fueron los de un ejemplar deportista como es el GM Bojan Kurajica, que juega con el Roque Niquiomo de Villa de Mazo y que a sus 78 años acabó decimoquinto con 7 puntos y mejor veterano +65. Con 6 puntos cerraron el maestro FIDE Héctor Luis Gil Alba (Roque Niquiomo, 28.º), el MF Alberto Hernández León (Isla Bonita, 36.º), Joaquín Hernández García (Isla Bonita, 37.º y segundo sub-20), el maestro candidato Sergio Hernández León (Isla Bonita, 40.º) e Isidro Cruz Gómez (Roque Niquiomo, 43.º).
En la jornada de clausura y posterior entrega de premios estuvieron el alcalde de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona; la consejera de Desarrollo del Cabildo de La Palma, Miriam Perestelo; el concejal de Deportes del Ayuntamiento capitalino, Jesús Pérez; y el presidente de la Federación Canaria de Ajedrez y director del torneo, José Carlos Martín. Antona y Perestelo mostraron públicamente su satisfacción al comprobar de primera mano cómo la apuesta institucional por el Deporte-Ciencia en la Isla se plasma en este excelente torneo internacional donde los aficionados palmeros reciben la recompensa de poder medirse y aprender con titulados internacionales de notable nivel.
Para delicia de todos, el misterioso personaje Rey Enigma (un fortísimo jugador que oculta su identidad tras un disfraz ajedrezado) fue la gran atracción de este año con sus talentosas exhibiciones callejeras y en Breña Alta.