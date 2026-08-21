El terror de ‘Insidious’ y Jason Statham con ‘El motín’ lideran los estrenos de cine

La cartelera española se renueva esta semana con seis títulos imperdibles: Insidious: Fuera del más allá, para los aficionados al cine de terror; la acción llega de la mano de Jason Statham y El motín, el drama juvenil A fuego, el social Prometido el cielo, el largometraje basado en el caso de El coro de Praga y el reestreno de A todo gas, para los fans de la franquicia.
Tras recaudar más de 740 millones de dólares en todo el mundo, Insidious vuelve más espeluznante que nunca con su sexta entrega: Fuera del más allá. Dirigida por Jacob Chase y con el regreso de Lin Shaye como la icónica médium, la película presenta a Amelia Eve en el papel de Gemma, una madre que descubre su habilidad para viajar entre dimensiones y traer consigo entidades demoníacas. Una experiencia cinematográfica para los amantes del género que promete llevar el suspense y el miedo a un nivel completamente nuevo dentro de la saga.
Jason Statham, el popular héroe de acción detrás de éxitos como Megalodón y las sagas Fast & Furious y Transporter, protagoniza El motín, un trepidante thriller que asegura altas dosis de adrenalina y violencia. Dirigida por Jean-François Richet, conocido por El piloto, la película cuenta también con Annabelle Wallis y Adrian Lester en un reparto que eleva la tensión de esta historia de conspiración internacional. La trama sigue a Cole Reed quien, tras ser incriminado injustamente por el asesinato de su jefe, se embarca en un buque de carga para vengar su muerte y destapar una peligrosa red criminal.
Otros estrenos
A fuego marca el debut en el largometraje de la directora Estel Díaz y llega a los cines tras su paso por el Atlàntida Mallorca Film Fest. Protagonizada por Ruslana, quien interpreta la canción original de su banda sonora, junto a Zoe Bonafonte, Marc Soler, Omar Banana y Miquel Melero, la historia sigue a Lola, una joven que, tras perder a su hermano, encuentra refugio y libertad en El Búnker, un espacio clandestino de fiestas y batallas de baile.
De otro lado, Prometido el cielo, de la directora franco-tunecina Erish Seyiri, combina realismo documental y narrativa cinematográfica para contar la historia de Marie, una pastora marfileña y ex periodista que acoge en Túnez a varias mujeres migrantes, formando una familia improvisada en un contexto social cada vez más tenso. Con Aïssa Maïga como protagonista, fue estrenada mundialmente en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes de 2025 y galardonada con el premio al mejor guion en la Mostra de València.
Además, El coro de Praga, de Ondřej Provazník, llega a los cines tras su presentación en el Festival Karlovy Vary, donde obtuvo el Premio Europa Cinemas Label y una Mención Especial del Jurado para su protagonista. Inspirada en el conocido caso del coro Bambini di Praga, compuesto principalmente por niñas, la película explora con sensibilidad la delgada línea entre admiración y abuso de poder, reflexionando sobre el silencio, la manipulación y la dificultad de las víctimas para alzar la voz.
Reestreno: A todo gas
Además, esta semana Universal Pictures reestrena en cines The Fast and the Furious (A todo gas), la película que dio origen a una de las franquicias más exitosas de la historia, con motivo de su vigésimo quinto aniversario. Protagonizada por Vin Diesel y Paul Walker, revolucionó el cine de acción en 2001 y sentó las bases de una saga que ha recaudado más de siete mil millones de dólares en todo el mundo.