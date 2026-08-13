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Juan Méndez, fotógrafo canario, enamora con su espectacular imagen del eclipse en Lanzarote: “Vivirlo desde aquí es otra historia”

El fotógrafo capta el encuentro del Sol y la Luna sobre la silueta de un camello en el paisaje volcánico, uniendo la astronomía con la historia y la tradición de la Isla
Juan Méndez, fotógrafo canario, enamora con su espectacular imagen del eclipse en Lanzarote: "Vivirlo desde aquí es otra historia"
La imagen del eclipse en Lanzarote. Foto: Juan Méndez (@j.mendez.fotografia)
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El fotógrafo lanzaroteño Juan Méndez, colaborador de la Agencia Espacial Europea (ESA) y cuyas imágenes han sido publicadas en numerosas ocasiones en la prestigiosa revista National Geographic, ha captado una de las estampas más espectaculares del eclipse solar de este miércoles, 12 de agosto, desde la isla de Lanzarote.

La imagen, que muestra la alineación del Sol y la Luna justo sobre la silueta de un camello y su guía en un entorno volcánico, ha sido ideada y planificada minuciosamente por el propio fotógrafo durante meses para hacer coincidir el fenómeno astronómico con uno de los símbolos más representativos del paisaje insular.

Una imagen pensada para la historia de las Islas

A través de sus redes sociales, Juan Méndez ha compartido la icónica instantánea acompañada de un mensaje en el que destaca el valor cultural y paisajístico del encuadre elegido: “Hoy el cielo nos regala uno de esos momentos que quedarán para la historia. Y para representarlo quería que Lanzarote también estuviera presente”, ha explicado el fotógrafo.

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En su publicación, el profesional fundamenta la elección de los elementos de la composición: “Bajo la silueta de un camello, uno de los animales más ligados a la historia y al paisaje de nuestra Isla, el Sol y la Luna se encuentran sobre una tierra marcada por volcanes, fuego y tradición. Vivirlo desde Lanzarote es otra historia”.

Planificación técnica en la tierra de volcanes

Captar la alineación precisa requirió un cálculo astronómico y geográfico exacto para coordinar la posición de los astros, la trayectoria del eclipse y la perspectiva del animal junto a su guía en el horizonte. “Una fotografía pensada durante mucho tiempo, donde cielo y tierra se unen durante apenas unos instantes”, ha subrayado Juan Méndez.

La repercusión de la fotografía ha traspasado las Islas Canarias, convirtiéndose en uno de los contenidos más compartidos y valorados de la jornada en el país tras la observación del histórico fenómeno astronómico de 2026.

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