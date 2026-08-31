El Gobierno aprueba mañana 165 millones más para Ceuta dirigidos a un plan de emergencia

El Gobierno de España aprobará mañana en el Consejo de Ministros un plan de emergencia para Ceuta dotado con 165 millones de euros, que se suman a los 180 millones de euros del plan de recuperación a medio plazo anunciado por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, según avanzó ayer El País. Este nuevo paquete de medidas de emergencia está dirigido a revitalizar la economía local y reforzar los servicios públicos.
El plan supondrá una inyección directa de 80 millones de euros en la economía de la ciudad autónoma durante los próximos cuatro meses. De esa cantidad, 35 millones de euros se destinarán a ayudas directas para pymes y autónomos y otros 15 millones, a revitalizar el comercio y el turismo.
EDUCACIÓN, SANIDAD, JUSTICIA
Además, el Ejecutivo central aprobará 15 millones de euros con el objetivo de reforzar los servicios de educación, sanidad y justicia en la ciudad autónoma.
El pasado jueves, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez y las comunidades autónomas pactaron durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia un crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta. De igual manera, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció una ampliación de hasta 44,5 millones de euros para reforzar la atención humanitaria, como consecuencia de la crisis migratoria que vive la ciudad desde el pasado 30 de julio.
CONVIVENCIA
Sin dejar la ciudad autónoma, el ministro de Política Territorial y mando único para la gestión de la crisis, el canario Ángel Víctor Torres, advirtió ayer de que si la violencia en Ceuta “se mantiene o crece”, se producirá una “ruptura total” y se retrasará la solución, según recoge elDiario.es en una entrevista. “Queremos que regrese la convivencia. En 2021 en Ceuta se consiguió la normalidad y ahora también se va a conseguir, pero no va a ser posible si seguimos avivando la violencia”, señaló Torres, quien aseguró que el Gobierno quiere “acortar los plazos el máximo posible”.
El ministro explicó que, si los nuevos espacios para acoger a las personas migrantes que permanecen en las calles ceutíes están disponibles “en un par de semanas”, la situación podría resolverse “en pocos meses”. Según detalló, ya hay 2.000 personas filiadas y más de un centenar han sido devueltas.
Torres ha cifrado además en alrededor de 5.000 las personas que permanecen actualmente en las calles de Ceuta, según los datos de las entregas de comida de esta semana, aunque ha señalado que no es posible conocer con exactitud cuántas personas quedan debido a que están diseminadas por distintos puntos de la ciudad.
El ministro defendió que es necesario trasladar cuanto antes a estas personas a espacios habilitados para realizar los controles sanitarios, tramitar los expedientes de extranjería y determinar las mayorías de edad. “Cuanto antes estén los migrantes en espacios cerrados, antes podrán ser devueltos”, afirmó.