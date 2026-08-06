La Guardia Civil recupera en Tenerife un lote de joyas valorado en 15.000 euros: la rocambolesca historia

La Guardia Civil ha recuperado en Güímar un lote de joyas valorado en unos 15.000 euros que había sido sustraído del interior de una vivienda. Las piezas, antiguas reliquias familiares, fueron localizadas después de que ya hubieran sido vendidas.
La investigación comenzó tras la denuncia presentada por la propietaria. La mujer comunicó la desaparición de numerosas joyas que guardaba en una caja fuerte de su domicilio, según ha informado la Guardia Civil.
Los agentes consiguieron determinar cómo se había producido el robo y señalaron a una persona del entorno de confianza de la víctima como presunto autor de los hechos.
Aprovechó la confianza de la propietaria
Según la investigación, el sospechoso habría utilizado la relación cercana que mantenía con la afectada para acceder a la vivienda sin levantar sospechas.
El presunto autor también habría logrado abrir o acceder a la caja fuerte donde se encontraban las piezas. Las joyas fueron sustraídas de manera discreta, lo que dificultó que la propietaria detectara inmediatamente su desaparición.
Este vínculo previo permitió al investigado entrar en el inmueble sin forzar puertas ni ventanas, de acuerdo con la información facilitada por la Benemérita.
Las joyas ya habían sido vendidas
Cuando los agentes avanzaron en las pesquisas, comprobaron que las piezas ya habían sido vendidas. Pese a ello, la investigación permitió seguir su rastro, localizar el lote completo y recuperar todas las joyas sustraídas.
El conjunto está valorado en aproximadamente 15.000 euros, aunque la propietaria destacó también su elevado valor sentimental. Se trataba de antiguas piezas pertenecientes a su familia.
La recuperación permitirá ahora devolver las joyas a su legítima propietaria.
La Guardia Civil ha remitido las diligencias instruidas a la autoridad judicial competente. La nota difundida por el cuerpo no precisa si el presunto autor ha sido detenido, investigado o citado judicialmente.