El escándalo que salpica a la Consejería de Hacienda y Relaciones con las instituciones de la UE ha provocado un chorreo de comentarios. Tras destaparse el conflicto de intereses del viceconsejero Gabriel Megías Martínez, revelado inicialmente por la revista La Gaveta Económica, la consejería que dirige Matilde Asián González (PP) guarda silencio y la vicepresidencia autonómica, que capitanea Manuel Domínguez González, recopila “información” respecto a los vínculos del primero con unas empresas.
Tal y como ha publicado el DIARIO, Megías ha ocultado que forma parte de los órganos de administración de dos sociedades mercantiles privadas: La Isleña e Inversiones y Gestiones Turísticas (matriz de la cadena hotelera Cordial). Este periódico intentó ayer recabar una reacción desde la consejería y al cierre de la presente edición seguía esperando una respuesta. Desde el entorno de la vicepresidencia del Gobierno regional, cuyo titular se encarga también del departamento de Economía, trasladaron que están analizando la situación. En principio, no negaron nada. La cautela se da la mano con el mutismo. A esta hora se ignora con qué intención. Consultadas fuentes próximas al jefe del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo (CC), estas se remitieron a la vicepresidencia. Pasaron la papa caliente para no quemarse a menos de un año de las elecciones (23 de mayo).
En su ficha del portal de Transparencia de Canarias, el alto cargo en entredicho no declara ninguna actividad privada, a pesar de que en el Registro Mercantil figura como consejero de Andrés Megías Mendoza, S.A. (La Isleña, Medalla de Oro de Canarias en 2025) y de Inversiones y Gestiones Turísticas, S.A. La omisión constituye una infracción del régimen de incompatibilidades de los altos cargos autonómicos, que exige dedicación exclusiva y prohíbe compaginar el sueldo público (81.163,80 euros anuales) con puestos directivos en empresas privadas salvo declaración expresa de compatibilidad. De hecho, Gabriel Megías firmó el 3 de agosto una resolución que obliga a los hoteles de toda Canarias a pagar el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM) por los bombones y chocolatinas de bienvenida no elaborados en Canarias, lo que beneficia directamente a la chocolatera familiar: criterio claro y explicaciones espesas.
La histórica agroalimentaria grancanaria la fundó Gabriel Megías Santana en 1870. El propio viceconsejero trabajó en la empresa familiar entre 1988 y 1989 en las funciones de director administrativo-financiero, antes de emprender su carrera en la Administración autonómica.
Con el afectuoso lema de “¡Viva una experiencia única y déjese mimar!”, la prioridad en Cordial es “hacer sonreír”. Presentes en las islas de Gran Canaria y Lanzarote, sus establecimientos ofrecen “los más altos estándares de calidad para experimentar una confortable e inmejorable estancia”
Ante una situación de la “máxima gravedad”, el PSOE señala al PP y a Manuel Domínguez. Los socialistas urgen determinar si existe alguna incompatibilidad o conflicto de intereses: “Cualquier decisión adoptada desde la Administración debe estar completamente separada de intereses particulares”. De acreditarse tal circunstancia, insta a actuar con la “contundencia” que corresponda: “No cabe mirar hacia otro lado ante unas informaciones de esta naturaleza. La transparencia y la ejemplaridad en el ejercicio de responsabilidades públicas no admiten excepciones”.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas (Icade) y especializado en Gestión Administrativa y Tributaria por la Universidad de Alcalá, Gabriel Megías Martínez se incorporó en 1990 a la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias como técnico y jefe de sección, hasta ascender a jefe de Servicio de Control Financiero de Fondos Comunitarios. Entre 2003 y 2007 dirigió la planificación presupuestaria de la Consejería de Economía y Hacienda, y entre 2007 y 2010 ejerció como viceconsejero de Hacienda bajo el mandato de José Manuel Soria. Dejó el puesto en marzo de 2010 tras la destitución de Eulalia Gil Muñiz. Luego dirigió la Fundación Parque Científico Tecnológico de la ULPGC (2010-2015) y el Instituto Tecnológico de Canarias (2015-2023), hasta que cruzó la pasarela de regreso.