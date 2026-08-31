HiperDino ahorra cerca de 40 millones de euros durante el primer semestre de 2026 en los hogares de Canarias con sus ofertas y descuentos

HiperDino ha generado durante el primer semestre de este 2026, un ahorro en los hogares canarios de 39,73 millones de euros, gracias al lanzamiento de sus diferentes ofertas, pelotazos y catálogos especiales, lo que la continua consolidando como la principal cadena de alimentación en ahorro de las economías domésticas del Archipiélago.
Así, la cadena de supermercados generó un ahorro desglosado de 22,8 millones de euros en sus tiendas HiperDino y de 16,5 millones de euros en los establecimientos SuperDino este primer semestre de 2026. Estos datos, además, muestran una diferencia al alza de 4,8 millones de euros con respecto al mismo periodo del año anterior, en donde el ahorro durante el primer semestre de 2025 fue de 34,9 millones de euros en total, 20,3 millones de euros en las tiendas HiperDino y de 14,6 en SuperDino.
“HiperDino continúa trabajando día a día, a través de su departamento de pricing por ofrecer los mejores precios de Canarias con ofertas competitivas y agresivas. Para ello revisamos diariamente los precios de más de 2.500 referencias de otras cadenas de alimentación en las islas y posicionamos nuestros productos con los mejores precios. Además, ajustamos nuestra ofertas a las preferencias de nuestros clientes, brindándoles una amplia propuesta de surtido de las mejores y más variadas marcas y especialmente en productos frescos con especial atención en los de producción local.”, ha explicado José Manuel Acosta, director del Departamento de Princing de HiperDino en Canarias y Baleares.
Lácteos y carnicería: HiperDino marca la diferencia
Por tipología de referencias, el aceite; los productos en bandeja de la sección de frutería y los detergentes fueron los que mayor ahorro supusieron en la cesta de la compra de los clientes de HiperDino. En el caso del aceite, éste fue de 2,8 millones de euros durante este primer semestre de 2026, y en el caso de los detergentes el ahorro fue de 2,9 millones de euros. Destacaron en capacidad de ahorro, los yogures, con un 1,8 millones de euros.
Entre el listado de referencias que mayor ahorro supuso durante los seis primeros meses de año, destaca el generado por una de las secciones estrella de la cadena de supermercados, la carnicería. En total, la venta de carne de vacuno y de porcino, impactó en un ahorro de 3,4 millones de euros de enero a junio incluido de este 2026.
“Nuestra oferta de frescos continúa siendo de las más potentes de nuestra cadena y lo es por la calidad de los productos, nuestra variedad y nuestros competitivos precios. Apostamos además por carnes locales pero también abrimos ese abanico, a carnes de origen nacional y de otros países para adaptarnos a todos los paladares”, ha explicado Acosta quien también ha destacado “la frescura de las frutas y de las verduras en nuestros establecimientos, en donde más de un 60% de las referencias provienen de productores locales isleños”.
Sobre HiperDino
HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.
Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito. En la actualidad, su red incluye más de 293 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos, una dark store y una red de tiendas adaptadas a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.
A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.