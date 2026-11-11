La huelga general provoca las primeras cancelaciones de vuelos en Canarias: aeropuertos afectados

La huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, ha provocado las primeras cancelaciones de vuelos en Canarias. Según el balance inicial facilitado por Aena, las compañías aéreas han anulado seis operaciones en dos aeropuertos del Archipiélago, en una jornada para la que estaban programados un total de 1.176 movimientos aéreos.
Las cancelaciones se reparten entre los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife Sur, con tres operaciones suspendidas en cada instalación. Las aerolíneas han tenido que modificar parte de su programación y reubicar con antelación a los pasajeros afectados, de acuerdo con la información comunicada por el gestor aeroportuario.
Por el momento, las seis cancelaciones representan el primer balance de una jornada de huelga que se prolongará hasta la medianoche. La cifra podría variar a medida que avance el día.
Qué aeropuertos de Canarias registran vuelos cancelados
Las primeras incidencias comunicadas por Aena se concentran en dos de los principales aeropuertos de las Islas:
- Aeropuerto de Gran Canaria: tres operaciones canceladas.
- Aeropuerto de Tenerife Sur: tres operaciones canceladas.
En total, las seis cancelaciones se producen sobre una programación de 1.176 operaciones previstas para este miércoles en el conjunto de la red aeroportuaria canaria.
El balance inicial no identifica las compañías aéreas afectadas ni las rutas concretas en las que se han producido las anulaciones. Tampoco detalla cancelaciones en Tenerife Norte, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera o El Hierro durante las primeras horas de la jornada.
Servicios mínimos de hasta el 74% en los vuelos con Canarias
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido servicios mínimos para garantizar parte de la conectividad aérea durante la huelga general. En las rutas con Canarias, los porcentajes oscilan entre el 56% y el 74%, dependiendo del aeropuerto, según recoge la resolución ministerial difundida por Europa Press.
La normativa distingue diferentes categorías de vuelos en función de las alternativas de transporte disponibles. En las conexiones nacionales con territorios no peninsulares se han establecido mayores niveles de protección para garantizar la movilidad de sus residentes.
Para los vuelos internacionales y las conexiones peninsulares sin alternativas de transporte público inferiores a cinco horas, los servicios mínimos se sitúan entre el 39% y el 64%.
Además, el Ministerio garantiza la totalidad de las operaciones destinadas a emergencias, transporte de órganos para trasplantes, extinción de incendios, vigilancia, protección civil, rescates y vuelos de Estado.
Qué hacer si tienes un vuelo este miércoles
La huelga general, convocada para este 11 de noviembre de 2026, afecta a actividades laborales de empresas privadas y organismos públicos en todo el territorio nacional.
El Boletín Oficial de Canarias recoge las convocatorias sindicales y establece la duración general del paro entre las 00.00 y las 24.00 horas, con particularidades para determinados trabajos organizados por turnos. 3874
Ante las alteraciones en el tráfico aéreo, los pasajeros con vuelos programados durante este miércoles deben comprobar el estado de sus conexiones directamente con la compañía aérea.
Las aerolíneas son las responsables de informar de las cancelaciones, las posibles reprogramaciones y las alternativas de viaje disponibles. Los viajeros también pueden consultar los horarios y el estado de sus vuelos en los canales oficiales de Aena.
El balance de seis operaciones canceladas corresponde únicamente a las primeras horas de la huelga. Por tanto, no debe interpretarse como una cifra definitiva de las incidencias que puedan producirse durante el resto de la jornada.