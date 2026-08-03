Ultima, Friskies o Brekkies, ¿cuál es la tuya?: HiperDino ofrece la mayor selección de alimentación para tu mascota

La cadena de tiendas 100% canaria, HiperDino consolida su sección de Mascotas, dentro del sector de la alimentación en el Archipiélago con la mayor variedad de marcas y referencias/productos en alimentación, en donde el mayor porcentaje de ventas se corresponde al de comida para gatos con un 56%; seguido del de perro con un 40%.
Así, la sección de mascotas “Mundo Animal”, ha aumentado en un 12% el volumen de productos que ofrece al cliente en el último año. “Nuestra cadena de supermercados ofrece la mayor variedad de referencias de alimentación tanto húmeda como seca para los hogares con mascotas, facilitando su cuidado y, además, teniendo muy presente que es posible dispensarles una alimentación sana y cuidada a precios asequibles”, ha señalado el responsable de la sección, Javier García.
En la actualidad HiperDino ofrece más de una veintena de marcas de referencia en el sector de la alimentación de mascotas, todas ellas, de una elevada calidad en cuanto a sus ingredientes. Durante este año, además, se mantiene al alza la venta de alimentos para gatos, la cual ha crecido en un 12%, hasta representar el 56% del total de ventas en esa sección. Dentro de esta tipología de alimentación, la húmeda es la que ha registrado un mayor aumento con un incremento de ventas del 18%, y todo ello, gracias a la amplia variedad de productos con precios descuento y a la calidad de los mismos, que garantizan ingredientes óptimos para la salud del gato, consistente en porcentajes adecuados de proteína; carne y verduras. Entre las principales marcas de comidas para gatos de las trece con las que cuenta, destacan: Ultima, Brekkies y Friskies.
En cuanto a la alimentación para perros, ésta representa un total del 40% de las ventas. Entre las marcas más vendidas de alimentación para perros destacan Friskies, Cesar, Frolic y Ultima, entre las doce diferentes que se ofrecen en las tiendas HiperDino. También tanto para perros como para gatos, HiperDino ofrece la marca de alimentos natural, Dibaq Moments, con distintas variedades de productos, con hasta un 95% de proteínas de origen natural.
Otro tipo de alimentación que ha crecido en ventas es la de pájaros, peces y roedores que representa un 4%. También, llama la atención el aumento de ventas de los accesorios para mascotas que crece un 53%.
Sobre HiperDino
HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.
Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito. En la actualidad, su red incluye más de 295 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos, una dark store y una red de tiendas adaptadas a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.
A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.