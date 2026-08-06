La inflación “va reduciendo el poder adquisitivo de muchas familias” canarias

La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife y Cajasiete presentaron ayer el Boletín de Coyuntura de Comercio del segundo trimestre de 2026, elaborado por el Servicio de Estudios Económicos de la Cámara, en un acto en el que participaron la vicepresidenta de la Cámara y presidenta de la Comisión de Comercio Interior, Victoria González; la directora general, Lola Pérez, y el director general de Cajasiete, Luis Díaz Dorta.
Ese informe refleja que el repunte de la inflación, desde marzo, impulsado principalmente por el encarecimiento de los carburantes y el elevado coste de la vivienda, está reduciendo el poder adquisitivo de muchas familias y limitando su capacidad para consumir otros bienes y servicios.
El comercio minorista canario mantuvo durante el segundo trimestre del año una evolución levemente positiva, aunque con un ritmo de crecimiento más moderado que el registrado en ejercicios anteriores. Los datos constatan una desaceleración de la actividad comercial, mientras los indicadores laborales continúan mostrando, por el momento, un comportamiento estable.
“El sector continúa creciendo, aunque con menor intensidad, y empieza a percibir un entorno menos favorable para el consumo que aconseja prudencia”, transmitió Victoria González. “Esta esta evolución responde a la coincidencia de diversos factores que están condicionando la demanda. Por un lado, la actividad turística conserva niveles elevados, con un crecimiento más moderado”.
Luis Díaz destacó que desde Cajasiete observan que la actividad continúa aumentando: “El crédito en la caja prácticamente está a unos niveles de crecimiento del 10%, tanto en particulares como en empresas. Y, por supuesto, toda la actividad transaccional a través de terminales de punto de venta y de tarjetas sigue creciendo a niveles del 7%”. En este sentido, el director general reafirmó el compromiso y apoyo de la entidad con el comercio canario: “Creemos que es una fuente de actividad muy importante que no solo vende, también emplea y crea cohesión social”.
El índice de comercio al por menor (ICM), del INE anota un incremento medio del 0,3% en Canarias respecto al mismo trimestre del año anterior, hasta situarse por debajo de la media nacional (0,8%). Aunque el se encadenan seis años de avances, el de este trimestre confirma una pérdida de dinamismo. Los descensos en abril y mayo se compensaron parcialmente con la recuperación en junio.