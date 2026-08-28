La Recova expone ‘La Colección Sentimental’, de Oleg Pospelov, en su Sala L

El Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife programa hasta el 27 de septiembre en la Sala L (anexa) del Centro de Arte de La Recova La Colección Sentimental, un proyecto expositivo del artista Oleg Pospelov que nace de una colección de objetos cotidianos e insignificantes que su hija recopilaba durante su infancia y que sirve como punto de partida para abordar cuestiones como la memoria, la finitud de la existencia, la pérdida y la capacidad de crear nuevos significados.
La muestra abarca trozos de papel, cupones de compra, guantes desechables, vasos de cartón, servilletas, piedras, hojas o palos recogidos en paseos y viajes. Objetos que, desde la mirada adulta, podían parecer prescindibles, pero que para la niña adquirían un carácter único.
Oleg Pospelov plantea esta anticolección como una reflexión sobre la memoria y nuestra relación con aquello que desaparece. El artista interpreta este comportamiento infantil como una posible respuesta al descubrimiento de la finitud de la existencia y al temor de que aquello que vemos pueda desaparecer para siempre.