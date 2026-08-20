La transformación del talento impulsa a los trabajadores con discapacidad

La promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la cooperación, la inserción de personas con discapacidad y de personas en riesgo o en situación de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad. Este es uno de los principios orientadores de la Ley de Economía Social de Canarias (13 de junio de 2022).
El empleo para personas con discapacidad dispone de múltiples herramientas y canales específicos para facilitar la inserción laboral. En España, las ofertas de trabajo ordinarias suelen exigir de forma oficial el Certificado de Discapacidad igual o superior al 33% para acceder a los puestos reservados y a los beneficios sociales asociados. La Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias ha convocado por primera vez en la historia de la Administración pública un proceso selectivo dirigido exclusivamente a personas con discapacidad intelectual.
“Se da un paso decisivo para construir una Administración más inclusiva, accesible y comprometida con la igualdad real de oportunidades, donde esté representado el talento y la capacidad de todas las personas de nuestra sociedad”, resalta la consejera Nieves Lady Barreto. Publicada el 31 de julio en BOC, la iniciativa destina 20 plazas de personal Subalterno (Grupo E), reservadas a personas con discapacidad intelectual leve, moderada o límite que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Las plazas proceden de la acumulación de las Ofertas de Empleo Público de 2023, 2024 y 2025. El periodo para la presentación de las solicitudes permanecerá hasta el 28 de septiembre.
Tecnología, medición del impacto social, salud mental, sostenibilidad del empleo y un marco regulatorio en plena evolución. Los centros especiales afrontan una etapa de transformación que empuja al sector a revisar su funcionamiento y anticiparse a los cambios. La Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo ha organizado para los días 22 y 23 del próximo mes la XXI edición del Congreso Nacional de Centros Especiales de Empleo. Será en el Palacio de Cibeles de Madrid bajo el lema Transformando capacidades. Entidades, profesionales y expertos del entorno empresarial, académico e institucional compartirán experiencias y abordarán los desafíos.
En el frente regulatorio, el Congreso de los Diputados aprobó en julio elevar a infracción muy grave el incumplimiento de la cuota de reserva de empleo. La reforma continúa su tramitación en el Senado. Se pretende afianzar el cumplimiento de una obligación establecida desde hace más de cuatro décadas en el 2% para las empresas de 50 o más trabajadores.