El BOP lo confirma: hasta 250.000 euros para proyectos que ayuden a encontrar empleo en Tenerife

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife recoge este lunes la nueva línea de subvenciones del Cabildo de Tenerife destinada a financiar proyectos que favorezcan el acceso al empleo y mejoren la empleabilidad en la Isla.
La iniciativa cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros y permitirá financiar proyectos con presupuestos comprendidos entre 50.000 y 250.000 euros. Las ayudas están destinadas a entidades sin ánimo de lucro, que serán las encargadas de desarrollar las actuaciones dirigidas a las personas participantes.
Por tanto, no se trata de una ayuda económica que puedan solicitar directamente las personas desempleadas, sino de subvenciones para organizaciones que lleven a cabo programas destinados a facilitar su incorporación o mejora dentro del mercado laboral.
Quién podrá beneficiarse de los proyectos
Las actuaciones que reciban financiación deberán estar dirigidas a personas mayores de 16 años, residentes en Tenerife, que se encuentren desempleadas o quieran mejorar su situación laboral.
Los proyectos podrán incluir acciones de información, orientación, asesoramiento, formación y acompañamiento para la inserción laboral.
La convocatoria presta especial atención a personas que encuentran mayores obstáculos para acceder a un empleo. Entre los colectivos prioritarios se encuentran los desempleados de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad, migrantes, mujeres víctimas de violencia de género, personas con poca experiencia laboral y personas en riesgo de exclusión social.
Hasta 250.000 euros por proyecto
Uno de los principales aspectos de la convocatoria es la cuantía de los proyectos que podrán recibir financiación. El Cabildo establece presupuestos de entre 50.000 y 250.000 euros y valorará especialmente aquellas iniciativas que introduzcan elementos innovadores, contribuyan a diversificar la economía de Tenerife, favorezcan la sostenibilidad ambiental o estén dirigidas mayoritariamente a colectivos con dificultades para encontrar empleo.
Los 1,5 millones de euros disponibles se repartirán entre tres grandes ámbitos de actuación.
Un total de 500.000 euros se destinará a proyectos relacionados con el desarrollo sostenible, el cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y marinos como fuentes de nuevas oportunidades laborales.
Otros 400.000 euros estarán destinados a iniciativas vinculadas con la industria, la construcción sostenible y la eficiencia energética.
La mayor partida, de 600.000 euros, financiará proyectos relacionados con los servicios a las personas, además de iniciativas que utilicen la creatividad, la cultura, la innovación o el patrimonio cultural como oportunidades para generar empleo y actividad económica.
Formación y acompañamiento para acceder al empleo
El objetivo de esta línea es que las entidades sociales desarrollen proyectos adaptados a las necesidades de las personas con mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral.
El consejero insular de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, señaló durante la presentación de las ayudas que las entidades sociales constituyen un apoyo para las personas que necesitan un mayor acompañamiento a la hora de acceder a un puesto de trabajo.
El Cabildo había dado a conocer esta línea de subvenciones el pasado 14 de agosto, con una dotación total de 1,5 millones de euros. La publicación administrativa permite concretar ahora una convocatoria dirigida específicamente al apoyo de actividades en materia de empleo realizadas por entidades sin fines lucrativos.