Ya está en vigor: el Gobierno pone en marcha un programa para acercar las ayudas a los autónomos en Canarias

El Gobierno regional ha incorporado un nuevo programa dirigido a mejorar el conocimiento y acceso de los trabajadores autónomos en Canarias a las ayudas, incentivos y recursos públicos disponibles en las Islas. La actuación contará con un presupuesto de 200.000 euros en 2026 y estará gestionada mediante una subvención de concesión directa a ATA Canarias.
La medida figura en la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos para el periodo 2024-2026, publicada este lunes, 17 de agosto, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
La nueva actuación recibe el nombre de Por Cuenta Propia: Programa de Divulgación y Promoción del Trabajo Autónomo en Canarias y depende de la Dirección General de Autónomos. El Plan le asigna 200.000 euros procedentes de fondos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2026.
Es importante precisar que no se trata de una convocatoria de ayudas económicas de 200.000 euros que puedan solicitar directamente los autónomos. Según el BOC, la entidad beneficiaria de esta línea es la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias (ATA Canarias) y el procedimiento previsto es de concesión directa.
Para qué servirá el nuevo programa para autónomos
El objetivo declarado por el Gobierno es mejorar el “conocimiento, acceso y aprovechamiento” de las ayudas, incentivos, programas y recursos públicos para autónomos en Canarias.
Para conseguirlo, el programa contempla actuaciones de información, divulgación, sensibilización, formación y acompañamiento. Estas acciones deberán contribuir, según el Plan, al fomento, consolidación y crecimiento del trabajo por cuenta propia en el Archipiélago.
Entre los efectos que persigue la nueva línea está aumentar el conocimiento de las ayudas e incentivos públicos disponibles y mejorar el acceso efectivo a los programas promovidos por la Administración autonómica.
También pretende favorecer la creación, consolidación y sostenibilidad de proyectos de trabajo autónomo, impulsar el autoempleo como alternativa profesional y reforzar la difusión de las políticas públicas destinadas al colectivo.