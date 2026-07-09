La ayuda para autónomos en Canarias que ya se puede pedir hasta octubre

Los autónomos en Canarias ya pueden solicitar la nueva convocatoria de ayudas para bonificar el tipo de interés de préstamos destinados a financiar inversiones. La línea, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Canarias, cuenta con una dotación inicial de 600.000 euros y estará abierta hasta el 30 de octubre de 2026.
La convocatoria está dirigida a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), en cualquier otro régimen especial por cuenta propia de la Seguridad Social o a personas mutualistas. El objetivo es reducir el coste financiero de préstamos vinculados a inversiones realizadas por autónomos en las Islas.
Quién puede pedir esta ayuda para autónomos en Canarias
Según el extracto publicado en el BOC, podrán ser beneficiarias las personas autónomas titulares de préstamos destinados a financiar inversiones, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras de la convocatoria.
La ayuda no está pensada para cualquier préstamo personal o de consumo. El BOC especifica que la subvención se destina a bonificar el tipo de interés de préstamos que financien inversiones de personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas.
Esto significa que la ayuda busca aliviar parte del coste asociado a financiación solicitada para impulsar, mantener o mejorar una actividad económica. La convocatoria se tramita en régimen de concurrencia no competitiva, por lo que las solicitudes no se comparan entre sí mediante una puntuación, sino que se resuelven conforme a los requisitos y al crédito disponible.
Qué préstamos entran en la convocatoria
Uno de los puntos clave de la convocatoria es la fecha de formalización del préstamo. Solo serán subvencionables los préstamos firmados entre el 1 de enero de 2026 y el final del plazo de presentación de solicitudes, fijado para el 30 de octubre de 2026.
El propio BOC precisa que no podrán recibir subvención los préstamos formalizados antes del 1 de enero de 2026. Por tanto, los autónomos que hayan contratado financiación en 2025 o en años anteriores quedan fuera de esta línea, aunque el préstamo siga vigente.
Cuánto dinero destina Canarias
La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos destina 600.000 euros a esta convocatoria. No obstante, el crédito podrá incrementarse si existe disponibilidad presupuestaria suficiente y si el volumen de solicitudes lo requiere, de acuerdo con la normativa aplicable.
La convocatoria se apoya en la Orden de 17 de junio de 2026, publicada en el BOC del 26 de junio, que aprobó las bases reguladoras de estas subvenciones para la bonificación del tipo de interés de préstamos destinados a inversiones de autónomos.
Hasta cuándo se puede solicitar
El plazo de presentación se inicia el día siguiente a la publicación del extracto en el Boletín Oficial de Canarias y finalizará el 30 de octubre de 2026. Al haberse publicado este jueves, 9 de julio, la solicitud puede presentarse desde el viernes 10 de julio de 2026.
La tramitación debe hacerse de forma obligatoria a través del aplicativo habilitado en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El BOC identifica el procedimiento con el trámite 10934.
Una ayuda para reducir costes financieros
La nueva línea se dirige a uno de los costes que más condicionan a muchos pequeños negocios: la financiación. En un contexto en el que numerosos autónomos recurren a préstamos para renovar equipamiento, mejorar instalaciones o sostener inversiones necesarias para su actividad, la bonificación de intereses permite reducir parte de la carga financiera.
La convocatoria no supone una ayuda directa general para todos los trabajadores por cuenta propia, sino una subvención vinculada a préstamos concretos y a inversiones que deberán ajustarse a lo recogido en las bases reguladoras.
El extracto fue firmado en Santa Cruz de Tenerife el 26 de junio de 2026 por la directora general de Autónomos, Mónica Nuez Ramos, y publicado en el BOC número 137, correspondiente al jueves 9 de julio de 2026.