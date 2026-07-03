Adiós al IGIC para estos autónomos en Canarias: el cambio fiscal que entra en vigor

Los trabajadores autónomos en Canarias con un volumen de facturación anual de hasta 50.000 euros ya pueden tramitar la exención total del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). El Gobierno de Canarias estima que esta medida de alivio fiscal beneficiará a un colectivo potencial de hasta 11.000 autónomos en todo el Archipiélago.
La iniciativa, en vigor desde el pasado 1 de julio, permite a los contribuyentes que no superen dicho umbral dejar de repercutir y declarar este impuesto indirecto. Según ha informado el Ejecutivo regional, el objetivo fundamental es inyectar liquidez inmediata a las pequeñas empresas y reducir drásticamente las cargas burocráticas a las que se enfrentan diariamente.
Canarias se adelanta a España en la directiva de la Unión Europea
El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha destacado el crecimiento del tejido productivo de las Islas, que ha sumado casi 9.000 nuevos profesionales desde el inicio de la legislatura en 2023, a razón de 240 nuevos emprendedores al mes.
Con la aplicación del denominado Régimen Especial del Pequeño Empresario o Profesional (REPEP), Canarias se convierte en la única comunidad autónoma del país que aplica la franquicia fiscal de exención de impuestos indirectos autorizada por la normativa comunitaria.
- El conflicto estatal: “Mientras Bruselas denuncia a España ante la Justicia europea por negar a los autónomos la exención del IVA, y mientras el Gobierno de España desatiende las demandas del sector siendo el único país que no ha traspuesto la directiva europea, el Gobierno de Canarias da un paso adelante con un modelo propio”, ha criticado Domínguez, recordando que la directiva de la Unión Europea permite eximir del impuesto a quienes ingresen menos de 85.000 euros anuales.
- El umbral canario: Las Islas fijan su límite en 50.000 euros, superando la media europea de exenciones en el IVA, que ronda actualmente los 40.000 euros.
Simplificación del trámite: cómo acogerse al REPEP
El funcionamiento de este nuevo régimen fiscal es voluntario y potestativo. Los autónomos que decidan adherirse no tendrán que incluir el IGIC en sus facturas, lo que abaratará sus servicios de cara al consumidor final, a cambio de renunciar a la deducción de las cuotas del impuesto que soporten en sus compras de bienes o suministros.
La gran ventaja operativa radica en la gestión. El plan del Ejecutivo autonómico es que, a partir del 1 de enero de 2027, los profesionales integrados en el REPEP realicen una única declaración anual de IGIC, eliminando por completo las cuatro autoliquidaciones trimestrales obligatorias.
Los interesados en activar esta exención fiscal inmediata disponen de plazo hasta el 31 de julio para presentar la declaración censal correspondiente a través del modelo 400 ante la Agencia Tributaria Canaria. De forma paralela, la Consejería recuerda que mantiene activos los incentivos del Plan Respaldo Autónomo con ayudas directas para la conciliación, bajas médicas e inversión comercial.