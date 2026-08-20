‘Lavaderos Live Music’ brinda un viaje sonoro que parte de los años 70

La décima edición del ciclo Lavaderos Live Music continúa este jueves (20.30 horas) en la Sala de Arte Los Lavaderos, en Santa Cruz de Tenerife (trasera del Hotel Mencey), con la actuación de M/Band, una formación surgida en 2021 a partir de un grupo de amigos que se reunió inicialmente para ofrecer un pequeño concierto privado y que, tras la buena acogida de aquella primera experiencia, decidió convertir el proyecto en una propuesta musical estable y con mayor vocación profesional.
El grupo está integrado por Mara, como voz principal; Juanlu, guitarra y voz en varios temas; Luis, guitarra solista y coros; Yisus, bajo, y Marta, batería, percusión y coros. Su repertorio recorre diferentes estilos, con especial presencia del rock, el country, el pop y el folk, e incluye versiones de canciones de las décadas de los 70, 80 y 90, junto con temas más actuales y composiciones propias que forman parte del proceso actual de creación de la banda.
Como se ha apuntado, la respuesta obtenida en 2021 por parte del público durante una celebración privada llevó a sus integrantes a dar continuidad a la experiencia. Desde entonces, la formación ha ido consolidando un repertorio propio a partir de diferentes estilos musicales. El objetivo es combinar la experiencia y la trayectoria personal de sus integrantes con la pasión por la música y una interpretación basada en la cercanía y la autenticidad.
Tras la actuación de M/Band de este jueves, el Lavaderos Live Music alcanzará uno de los momentos centrales de su décima edición el 27 de agosto (20.30 horas), con el Concierto Especial de Clausura Número 100, dedicado a la Virgen de Los Lavaderos. La décima edición del ciclo concluirá el sábado 29 de agosto, a partir de las 18.00 horas, con el Concierto Conmemorativo Número 101, que contará con las actuaciones de Whiskería Lili, Mono Sapiens y Escaldón de Golfos, además de las sesiones de los DJ Chary Lou y Toni LaCalle.
ESTABLE Y DIVERSA
“El Lavaderos Live Music -señala el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez- ha conseguido algo especialmente valioso: mantener durante 10 años una programación musical estable, diversa y abierta a propuestas muy diferentes, convirtiendo un espacio singular de la ciudad en un punto de encuentro para artistas y público”.
El ciclo Lavaderos Live Music, impulsado por la Concejalía del Distrito Centro-Ifara del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, es una producción de Makaron, dirigida por el músico y periodista Rubén Díaz, que cuenta con la colaboración del Organismo Autónomo de Cultura (OAC) y de las firmas Dorada Especial y Aguaria.