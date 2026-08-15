Mappa 2026 cierra en Adeje su trilogía con Luciano

La trilogía de Mappa, promovida por GreenWorld, llega a su capítulo final de 2026. Tras las entregas dedicadas al Agua y al Fuego, el festival se adentra ahora en una última experiencia que tendrá lugar el sábado 5 de septiembre en Adeje, en Siam Park, con el DJ y productor suizochileno Luciano como indiscutible cabeza de cartel.
Bajo el concepto Trilogy III, Mappa vuelve a convertir el anfiteatro de Siam Park en el escenario de una propuesta que combina música electrónica, puesta en escena y una narrativa inspirada en los elementos. Si el agua y el fuego marcaron los dos primeros capítulos, el desierto pone el punto final a una trilogía concebida como una experiencia en transformación constante.
Luciano es una de las figuras fundamentales de la evolución de la música electrónica de las últimas décadas. Nacido en Suiza y criado en Chile, ha construido un itinerario marcado por la conexión entre la electrónica, los ritmos latinos y la cultura de club. Su influencia se extiende también a través de Cadenza, el sello que fundó en 2003 y que se convirtió en una plataforma de referencia para una generación de artistas vinculados al house, el techno y los sonidos minimalistas.
La trayectoria de Luciano está estrechamente ligada a algunos de los capítulos más importantes de la historia reciente de Ibiza y de la escena underground internacional. Su paso por Cocoon, sus años vinculados a DC-10 y Circoloco y su trabajo al frente de Cadenza contribuyeron a consolidar una identidad artística reconocible.
Junto a él, Mappa Trilogy III reúne un cartel internacional que incorpora diferentes vertientes de la cultura electrónica. Bassel Darwish, Héctor Couto, HoneyLuv, Alex Wellmann y Kevin Deep completan una programación que recorrerá diferentes territorios del house y el techno. Iva Dive y el ganador del DJ Contest también se sumarán a la propuesta.