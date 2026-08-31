Marco Alom expone en Artizar ‘Lo que permanece’

Galería Artizar (San Agustín, 63, La Laguna) inaugura este viernes (19.00 horas) Lo que permanece, una exposición de Marco Alom (Santiago del Teide, Los Gigantes, 1986) que se va a poder contemplar hasta el 17 de octubre.
Alom realiza en esta muestra un acto poético que busca hablar de la ruina de un mundo que desaparece, volviéndose un recuerdo; ahondar en qué manera se puede fijar lo vivido cuando todo es volátil y tendente al olvido desde su posición como artista plástico. El dibujo es aquí un proceso que busca hacer tangible algo tan efímero como aquello que se agranda cuanto más se añora. El paisaje desaparecido se vuelve tótem; los antiguos papeles ideados para ser metáfora de lo bello ahora son devorados por los hongos y la experiencia ya lejana, ahora se vuelve fábula.
Lo que permanece parte de una experiencia de su autor cuando, en el verano de 2015, tras muchos años sin volver, retorna al pueblo donde nació. Allí se encuentra con un amigo de su infancia y, tras un día recordando anécdotas, lugares y personas, este último le hace una pregunta: “¿Quieres ir al lugar donde naciste?”.