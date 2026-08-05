Marta González de Vega lleva a Lanzarote el exitoso espectáculo ‘De Caperucita a Loba en solo seis tíos’

La actriz, guionista y escritora Marta González de Vega presentará por primera vez en Lanzarote su exitoso espectáculo ‘De Caperucita a Loba en solo seis tíos’, que llegará este sábado 8 de agostoal auditorio de Jameos del Agua, dentro de la programación del Festival Internacional del Humor de Jameos del Agua.
El montaje, convertido ya en un referente de la cartelera teatral madrileña, celebra este año su décima temporada consecutiva en la Gran Vía, donde ha superado los 500.000 espectadores. La obra ha sido distinguida con el Premio Berlanga del Humor a la Mejor Show Woman y el Premio MET del Públicoal mejor monólogo de la cartelera, además de obtener la máxima valoración del público en Atrápalo. Su éxito también la ha llevado de gira por Estados Unidos y Latinoamérica, ha dado origen a una adaptación cinematográfica y ha inspirado un libro del mismo título.
Escrita e interpretada por la propia Marta González de Vega, la propuesta combina stand-up comedy, teatro y género musical para ofrecer una divertida reflexión sobre las relaciones sentimentales y los tropiezos del amor. La autora define el espectáculo como un particular manual para superar, a través del humor, el “patetismo amoroso”, convencida de que la risa es el mejor antídoto frente a los desencantos sentimentales.
La función está concebida para todos los públicos adultos, con la idea de que hombres y mujeres pueden reconocerse en las situaciones que plantea sobre el enamoramiento y las relaciones de pareja. El mensaje de la obra apuesta por afrontar con humor las experiencias personales y aprender a reírse de uno mismo.
Además de su trayectoria teatral, Marta González de Vega es una de las guionistas más reconocidas del cine español reciente. Ha participado como actriz y guionista, junto a Santiago Segura, en algunas de las producciones más taquilleras de los últimos años, entre ellas las sagas ‘Padre no hay más que uno’ y ‘A todo tren’, así como en ‘Vacaciones de verano’ y ‘Haciendo amigos’. En televisión desarrolló buena parte de su carrera como guionista y coordinadora de guion de ‘El Club de la Comedia’, además de colaborar habitualmente con José Mota y participar en distintos proyectos televisivos.
La autora también ha publicado dos libros, entre ellos el que dio origen al espectáculo y la novela ‘Orgullo, prejuicio y otras formas de joderte la vida’.