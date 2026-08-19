El PSOE exige explicaciones al PP por la ocultación de empresas del viceconsejero de Hacienda de Canarias: “No cabe mirar hacia otro lado”

El PSOE Canarias ha exigido este miércoles explicaciones inmediatas al Partido Popular de Canarias y a su presidente regional y vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Manuel Domínguez, tras la exclusiva revelada por DIARIO DE AVISOS. La petición se produce después de conocerse que el viceconsejero de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Gabriel Megías Martínez, omitió en su declaración de intereses pública ser consejero en dos sociedades privadas mientras tomaba decisiones tributarias vinculantes.
La formación socialista califica la situación como “lo suficientemente grave como para que el Partido Popular y el Ejecutivo autonómico ofrezcan explicaciones inmediatas y despejen cualquier duda sobre la actuación de un alto cargo”.
El área de Hacienda está dirigida por la consejera Matilde Asian, bajo la gestión del Partido Popular dentro del pacto de gobierno canario.
Una omisión doble en Transparencia
Tal y como ha adelantado este periódico, Gabriel Megías Martínez declara expresamente tener “ninguna” actividad privada en su ficha del Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias.
Sin embargo, la documentación del Registro Mercantil confirma que figura como consejero de Andrés Megías Mendoza, S.A. —sociedad matriz de la marca centenaria de pastas y chocolates La Isleña y de la firma La Candelaria—, habiendo firmado incluso las cuentas de 2024.
Además, la misma investigación reveló un segundo cargo no declarado: consejero en Inversiones y Gestiones Turísticas, S.A., la entidad que explota la cadena hotelera Cordial, con un mandato renovado hasta junio de 2028.
El régimen de incompatibilidades de los altos cargos en Canarias exige dedicación exclusiva y prohíbe compaginar el sueldo público —que en el caso de Megías asciende a 81.163,80 euros anuales— con puestos directivos privados, salvo autorización expresa.
Conflicto de intereses
El PSOE pone el foco en las consecuencias regulatorias de esta omisión. El pasado 3 de agosto, el viceconsejero firmó una resolución vinculante que obliga a los establecimientos hoteleros de las Islas a abonar el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM) por los bombones de cortesía importados que no sean de fabricación local.
Esta decisión tributaria beneficia directamente al segmento donde compite La Isleña, la empresa familiar de la que Megías es consejero. A su vez, la medida recae sobre el sector turístico-hotelero, mercado donde el alto cargo ocupa de forma simultánea un sillón de administración en la matriz de la cadena Cordial.
El PSOE reclama medidas al presidente del PP en Canarias
Los socialistas recuerdan que el departamento de Hacienda está bajo la responsabilidad directa del PP, lo que sitúa a Manuel Domínguez como máximo responsable político del área. “Estamos hablando de transparencia, incompatibilidades y de la obligación de garantizar que cualquier decisión pública esté completamente separada de intereses particulares. No cabe mirar hacia otro lado”, subraya el PSOE Canarias.
El partido exige saber qué conocimiento tenía el PP sobre estas vinculaciones societarias y qué medidas piensa adoptar de forma urgente, insistiendo en que la transparencia “no admite excepciones”. Hasta el momento, ni la Viceconsejería de Hacienda ni el propio Gabriel Megías han ofrecido explicaciones sobre si se valoró su abstención antes de dictar la resolución tributaria.