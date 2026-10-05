Podemos mueve ficha y ofrece a Sumar primarias abiertas como condición para la unidad

La eurodiputada y referente electoral de Podemos, Irene Montero, ha movido ficha ante el adelanto electoral y ha planteado a los partidos de Sumar como condición para confluir celebrar unas primarias abiertas a toda la izquierda el 14 y 15 de octubre con el objetivo de elegir al cabeza de lista de una futura coalición.
Así lo ha anunciado en declaraciones a los medios en Madrid tras conocer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado elecciones para el 29 de noviembre, arengando a participar en ese proceso democrático de elección a todos los sectores de la izquierda porque “queda mucho trabajo por hacer”. Y es que según la normativa electoral las coaliciones electorales como máximo el 16 de octubre.
De esta forma, el partido morado redobla su apuesta de dirimir el peso de cada formación en una hipotética lista de unidad en ese proceso de primarias, a las que se presentará la propia Montero por parte de Podemos, en vez de abrirse a una negociación entre partidos para pactar puestos.
En este sentido, ha agregado que va a mandar su propuesta formal a todos los partidos, incluido a las formaciones del socio minoritario de coalición que acordaron este domingo lanzar su candidatura con la marca Frente Amplio oficialmente el próximo 17 de octubre, con un acto donde se presentará a su cabeza de lista que aún no ha sido anunciado.