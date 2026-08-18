Salvan la vida a un hombre tras sufrir un ataque epiléptico en una piscina de Canarias

La rápida actuación de varios agentes de la Policía Local de Antigua, Fuerteventura, permitió salvar este lunes la vida de un hombre de 58 años que fue encontrado inconsciente y con síntomas de ahogamiento en la piscina del complejo residencial Palm Garden, situado en la Avenida Central de Costa Antigua, en Fuerteventura.
El aviso se recibió a las 15.56 horas a través del 112-CECOES, lo que movilizó de inmediato a los agentes municipales hasta el inmueble.
Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Antigua, una testigo explicó que el afectado, vecino suyo y que padece ataques de epilepsia, había sido localizado boca abajo en el interior de la piscina. La mujer consiguió sacarlo del agua antes de la llegada de los servicios de emergencia.
Los agentes lograron estabilizarlo
Cuando la Policía Local llegó al complejo residencial, el hombre se encontraba inconsciente. Los agentes comenzaron las maniobras de asistencia y utilizaron el desfibrilador incluido en la dotación policial, además de los parches destinados al masaje cardíaco.
La intervención permitió estabilizar al afectado hasta la llegada de una ambulancia, que posteriormente se encargó de trasladarlo al Hospital General de Fuerteventura Virgen de la Peña para recibir atención sanitaria.
El alcalde de Antigua, Juan Bartolomé Cabrera, felicitó a los agentes que participaron en la actuación y destacó su preparación para responder ante situaciones de emergencia de estas características.
Cabrera recordó además el elevado número de fallecimientos por ahogamiento registrados este verano en Canarias y puso en valor “la pericia y buen hacer” de los integrantes de la Policía Local de Antigua, que reciben formación específica para intervenir en este tipo de situaciones.