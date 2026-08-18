Fallece un menor de 14 años ahogado en Gran Canaria

Un menor de 14 años ha fallecido este martes, 18 de agosto, tras sufrir un ahogamiento en una cala ubicada entre las playas de Amadores y Puerto Rico, dentro del municipio de Mogán, al sur de Gran Canaria. El cuerpo del joven tuvo que ser localizado bajo el agua y rescatado por efectivos del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias.
El suceso se produjo alrededor de las 14:35 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 comenzó a recibir diversas llamadas de alerta que avisaban sobre una persona que se encontraba en graves apuros en el mar. Tras clasificar la emergencia, los gestores del servicio activaron de inmediato un amplio dispositivo de rescate por tierra, mar y aire.
Hasta la zona de la costa de Mogán se desplazaron recursos del GES, Salvamento Marítimo, el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), Protección Civil, la Guardia Civil y la Policía Local.
Intervención del helicóptero del GES y maniobras en la costa
Los rescatadores localizaron al afectado bajo la superficie del agua. La dotación del helicóptero del GES logró recuperar el cuerpo del joven y trasladarlo con urgencia hasta la helisuperficie habilitada en la zona de Amadores.
Simultáneamente, efectivos de Salvamento Marítimo, los bomberos del Consorcio de Emergencias y los miembros de Protección Civil acordonaron la zona y colaboraron en el operativo desplegado tanto en la franja costera como en la mar.
Confirmación del fallecimiento y diligencias judiciales
A la llegada del helicóptero de rescate, el personal sanitario de una ambulancia medicalizada del SUC atendió al menor en la helisuperficie. Tras realizar la asistencia correspondiente, los médicos tan solo pudieron confirmar el fallecimiento del joven de 14 años debido a la gravedad del cuadro de ahogamiento.
Agentes de la Policía Local de Mogán y de la Guardia Civil intervinieron en el dispositivo de seguridad. Los efectivos del instituto armado han asumido la custodia del cuerpo y la instrucción de las correspondientes diligencias judiciales para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el trágico accidente en el litoral grancanario.