Sara Socas: “Cada vez que actúo en Tenerife es un abrazo al corazón”

Sara Socas vuelve a casa. La artista tinerfeña es una de las protagonistas del Festival Taganana, que celebra este viernes y el sábado su séptima edición entre San Andrés y Taganana. Socas actúa el segundo día en Taganana con un directo que define como una “montaña rusa de emociones” y en el que estará acompañada por una banda formada íntegramente por mujeres. No será su primer contacto con el festival: el pasado año lo descubrió asistiendo como público junto a unas amigas. Ahora regresa en un momento de transformación. Tras alcanzar una enorme proyección a través de las batallas de freestyle, reivindica cada vez más su faceta como compositora y cantante, explora nuevos sonidos y prepara su segundo disco. Al mismo tiempo, se dispone a reencontrarse con el freestyle con un objetivo en el horizonte: la Red Bull Nacional, que se celebra en Tenerife en marzo de 2027.
-¿Qué supone formar parte de este festival y en un lugar tan singular como Taganana?
“Un privilegio. Descubrí el festival el año pasado yendo como público con unas amigas. Nos encantó la propuesta y nos pareció precioso que se apostara, en su mayoría, por artistas y DJ de Canarias, pero también por traer alguno de fuera. Y está el lugar donde se desarrolla. Creo que Anaga es un tesoro para todas las tinerfeñas y, si me apuras, para todos los canarios y Canarias. Debemos proteger la laurisilva. Siendo de Tegueste y teniendo el monte de Pedro Álvarez al lado, es muy especial actuar en un lugar así. Te diría que incluso más que haber pisado grandes escenarios o haber batallado en estadios”.
-El festival apuesta por llevar música, artes escénicas y otras propuestas culturales fuera de los circuitos habituales. ¿Qué valor tiene que lleguen a pueblos y entornos como Taganana?
“Es clave. Cuanto menos centralizada esté la cultura, mejor. Del mismo modo que hay espectáculos que están en Madrid y no llegan al resto de España, aquí puede pasar que casi todo se concentre en Santa Cruz y La Laguna y el resto de municipios queden más apartados. En el caso de Taganana, hablamos de un lugar al que no es fácil ni rápido acceder. Diría que no solo es importante para el propio pueblo, sino también para la gente, porque nos acostumbramos a desplazarnos, a conocer otros lugares y a consumir cultura en otros espacios”.
“La actuación del sábado va a ser una montaña rusa de emociones, pero la resumiría en fuerza y diversión a partes iguales”
-¿Qué tiene para Sara Socas actuar en Tenerife que no encuentra cuando lo hace fuera?
“Cada vez que actúo en Tenerife, de alguna manera, es un abrazo al corazón. Creo que no soy la única artista que tiene ese miedo a no ser profeta en su tierra, como suele decirse. Por eso, cada vez que actúo en la Isla me parece una oportunidad para sentirme en casa y sentirme abrazada por mi casa. Siempre son conciertos mucho más especiales que en cualquier otro rincón del mundo”.
-¿Qué encontrará el público que vaya a verla este sábado?
“Música en directo al cien por cien. Voy con una banda de músicas, son todas mujeres, con un talento, un oído y un gusto espectaculares. También se van a encontrar con unas bocas sin pelos en la lengua, porque vamos a lanzar mucho mensaje. En general, diría que el bolo es una montaña rusa de emociones, pero lo resumiría en fuerza y diversión a partes iguales”.
-Si mira hacia atrás, desde aquella Sara Socas que empezó a hacerse un nombre en el ‘freestyle’ hasta la artista que es hoy, ¿dónde nota la mayor evolución?
“En el movimiento sobre el escenario, en las decisiones que tomo o en cómo reacciono ante los imprevistos. Ha cambiado qué cosas me tomo más en serio y a cuáles doy menos importancia. He evolucionado en el agradecimiento, en el valor que doy al lugar en el que estoy y a los privilegios y oportunidades que tengo de poder dedicarme a esto. Al principio todo fue tan rápido y tan de repente, con unos cuantos vídeos virales, que no era tan consciente. Ahora me noto más madura. Creo que no solo tiene que ver con lo trabajado, sino también con la edad y con conocerme más a mí misma. Y siento, por supuesto, que lo que escribo ahora me representa más que lo que escribía antes”.
“Cuesta romper con la etiqueta de ‘freestyler’, pero tampoco quiero hacerlo, sino añadir la de compositora y cantante”
-Durante mucho tiempo su nombre estuvo asociado a las batallas de ‘freestyle’. ¿Le ha costado romper esa etiqueta y que se la conozca también como compositora y artista?
“Sí, claro que cuesta romper con esa etiqueta, aunque tampoco quiero hacerlo, sino añadir la otra: la de artista, compositora y cantante. No reniego de mi pasado, porque no es solo un pasado, sino también un presente y un futuro. Quien es freestyler lo es para siempre. El freestyle sirve muchísimo para todo: para componer, para tener ideas o para salir del paso si cometes algún fallo. Siempre tienes ahí la improvisación. Es un proceso de transición que no es sencillo, sobre todo porque en mi caso me he dado mucho a conocer por mi participación en las batallas. Es normal que la mayor parte de la gente me asocie a eso. Pero quiero que descubran este lado artístico y musical, sobre todo para poder seguir haciendo música, porque me hace muy feliz. Veo todo esto como una carrera de fondo. Una puede desmotivarse porque parece que vivimos en un mundo en el que lo único que importan son los números y la inmediatez. Lo queremos todo ya y parece que si no te haces viral, no vale la pena. Está siendo un aprendizaje. Un camino de rosas por lo hermoso, pero también por las espinas. Pero para adelante”.
-Ha ido incorporando sonidos y registros. ¿Es hoy más libre para hacer la música que quiere?
“Me he dado cuenta de que tengo libertad para hacer lo que me dé la gana. Vengo del freestyle, pero habrá quien espere que haga reggae por los minutos de reggae que se hicieron virales en las batallas; habrá quien espere que cante más y habrá quien espere que rapee muchísimo. No estoy encasillada. Es lo que he estado disfrutando estos últimos años. En 2024 saqué una canción y no volví a sacar música como tal hasta 2026, algo impensable en la industria. Hice giras sin parar, pero eso no significa que haya estado quieta con la música. He compuesto muchísimas canciones, he hecho colaboraciones y he probado muchos géneros. Creo que he aprovechado el tiempo para encontrarme musicalmente y descubrir cómo puedo sonar haciendo electrónica, funky, música divertida o que salga desde las entrañas y el corazón”.
“Al escribir una canción busco sacar todo lo que tengo dentro; ahora estoy conectando con el lado más vulnerable y sensible”
-¿Y qué busca ahora cuando escribe una canción?
“Sacar todo lo que tengo dentro. Creo que estoy conectando con el lado más vulnerable y sensible, con aquello que duele, pero siempre con la esperanza. Podríamos decir que ahora estoy en una etapa un poco emo, pero la esperanza está de fondo. Siento que ahora me están saliendo de verdad las letras del corazón. Ya no son letras en las que estoy buscando frontear ni vacilar de nada, que también está perfecto, me encanta haberlo hecho y lo volveré a hacer. Aunque ahora estoy en un momento de composición muy vulnerable y muy lindo. Sobre todo busco que haya verdad, verdad total. No quiere decir que antes fuera mentira lo que contaba, pero ahora son verdades sobre temas más fuertes y personales. Intento contarlo directo, pero bonito también. Y con menos palabrotas”.
-Fue una de las mujeres que consiguió una enorme visibilidad dentro de un mundo, el ‘freestyle’, históricamente muy masculinizado. ¿Cómo ve hoy el espacio que ocupan las mujeres?
“Ha cambiado mucho. Las mujeres tendrían que estar al mando del mundo. Seguramente nos libraríamos de los genocidios y de las barbaries que se están dando a nivel internacional… Afortunadamente, en el freestyle y en el rap se está dando toda esa revolución. Antes yo era de las pocas mujeres que estaban dentro del circuito profesional y ahora hay muchas más, con muchísimo talento, ganando visibilidad y haciendo que cada vez más niñas y mujeres se acerquen al freestyle. También tenemos mucho más público femenino que antes, y ya es un placer poder hablar de muchas mujeres dentro de la escena y no tener que reducirlo todo a una o dos referentes. En el rap ocurre lo mismo. Creo que las mujeres siempre han estado ahí, pero ahora tienen mucha más presencia, se atreven más y también colaboran mucho entre ellas. Estamos en un momento dulce y ojalá siga así”.
“Quiero que en mi nuevo disco se note la madurez; en el diseño artístico, en el visual y en la forma de construir una narrativa”
-Después de todo lo conseguido, ¿qué reto artístico le sigue haciendo especial ilusión?
“Solo tengo un disco publicado, así que mi ilusión es sacar el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Pero ahora toca ir a por ese segundo, porque se cumplen ya tres años del primer disco y creo que ha llegado el momento. Quiero hacerlo con mucho mimo. Quiero que se note una madurez tanto en el diseño artístico como en el visual y también en la forma de construir toda una narrativa para los conciertos, incluso con una especie de componente teatral. Quiero dar un salto de profesionalidad y seguir poniéndome retos. En este trabajo a veces tienes retos que vienen de fuera, deadlines y fechas que cumplir, pero creo que la jefa más exigente tienes que ser tú misma, porque a nadie le va a importar tanto tu proyecto como a ti. Así que mi próximo objetivo es sacar el siguiente disco y, por supuesto, ganar la Red Bull Nacional, porque va a ser en Tenerife. Me clasifiqué en Zaragoza el pasado julio y será en marzo de 2027 en Siam Park. Así que a darlo todo”.