Septeto Santiaguero lleva al Teatro Leal tres décadas de historia del son cubano

Tres décadas de escenarios, once producciones discográficas, dos Latin Grammy y una historia íntimamente ligada a una de las ciudades esenciales para comprender la música cubana. El Septeto Santiaguero llegará el próximo 5 de septiembre al Teatro Leal de La Laguna con un concierto que propone un viaje hasta las raíces del son y, al mismo tiempo, demuestra por qué esta música continúa absolutamente viva. Las entradas ya están la venta en la taquilla y en la propia web del teatro.
Fundado oficialmente el 2 de febrero de 1995 en Santiago de Cuba y dirigido desde sus orígenes por el tresero Fernando Dewar, el Septeto Santiaguero nació a partir de Melodías de Ayer, histórica formación vinculada a la Casa de la Trova de Santiago. Desde entonces, el grupo ha desarrollado una trayectoria marcada por una idea fundamental: preservar la esencia de la música tradicional cubana sin convertirla en una pieza de museo.
Son, guaracha, bolero y otros géneros de la tradición popular cubana conviven así en un repertorio concebido tanto para el melómano como para el bailador y transmitido con la energía de una formación que ha conseguido conectar ese patrimonio musical con distintas generaciones.
A lo largo de sus más de treinta años de trayectoria, Septeto Santiaguero ha llevado la música de Santiago de Cuba a escenarios de Europa, América y Asia y ha compartido grabaciones y proyectos con algunas de las grandes figuras de la música latina, entre ellas Rubén Blades, Oscar D’León, Omara Portuondo, José Alberto “El Canario”, Eliades Ochoa y Aymée Nuviola.
Uno de los grandes puntos de inflexión de su carrera llegó en 2015 con No quiero llanto. Tributo a Los Compadres, realizado junto a José Alberto “El Canario”. El trabajo obtuvo el Latin Grammy al Mejor Álbum Tropical Tradicional y fue posteriormente nominado al Grammy estadounidense como Mejor Álbum Tropical Latino, categoría en la que compartió candidatura con artistas como Rubén Blades, Juan Luis Guerra, Guaco y Víctor Manuelle.
Tres años después, el Septeto Santiaguero volvió a conquistar el Latin Grammy al Mejor Álbum Tropical Tradicional con A mí qué. Tributo a los clásicos cubanos, consolidándose definitivamente como una de las formaciones fundamentales en la conservación y proyección internacional del patrimonio musical cubano.
Pero la historia del Septeto Santiaguero no pertenece únicamente al pasado.Su más reciente producción discográfica, Y sigo pa’lante, publicada en 2022, volvió a situar a la agrupación entre las grandes referencias de la música tropical al recibir una nueva nominación al Latin Grammy en 2023. El álbum cuenta con colaboraciones de músicos como José Alberto “El Canario”, Mayito Rivera, Alain Pérez, Pancho Amat, Maikel Dinza y representantes de dos instituciones esenciales de la cultura popular oriental cubana como el Changüí de Guantánamo y la Conga de Los Hoyos.
El propio título del trabajo resume de alguna manera la filosofía que ha acompañado a la formación durante estas tres décadas: mirar hacia las raíces para continuar avanzando. Tras celebrar en 2025 sus treinta años de trayectoria artística y continuar llevando su música por escenarios internacionales, Septeto Santiaguero recala ahora en Tenerife para reencontrarse con el público de las islas.
El concierto del próximo 5 de septiembre en el Teatro Leal será, por tanto, mucho más que una cita con la música cubana: será la oportunidad de escuchar en directo a una formación que forma ya parte de la historia contemporánea del son.