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Denuncian un ‘simpa’ de 144 euros en un restaurante japonés de Santa Cruz de Tenerife

El establecimiento difunde imágenes de las cámaras de seguridad tras intentar contactar sin éxito con las clientas para evitar la vía judicial
Simpa en un restaurante de sushi en Tenerife
Las dos presuntas responsables del 'simpa' en el restaurante tinerfeño. / @aikosushirestaurante
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Un nuevo caso de ‘simpa’ ha vuelto a producirse en Tenerife, esta vez en el restaurante japonés Aiko Sushi, ubicado en Santa Cruz de Tenerife. El pasado miércoles 12 de agosto, dos mujeres abandonaron presuntamente el establecimiento sin pagar la cuenta, según ha denunciado el propio restaurante a través de sus redes sociales.

“Dos señoras acudieron a nuestro establecimiento, disfrutaron de una agradable velada con un coste total de 144,50 € y se fueron sin realizar el pago”, explican desde la cuenta de Instagram. En la misma publicación, el negocio comparte una imagen, capturada por las cámaras de seguridad del establecimiento, en la que aparecen las dos presuntas responsables.

Simpa en un restaurante de sushi en Tenerife

El local afirma que intentaron comunicarse con ellas a través del teléfono que dejaron para realizar su reserva, pero no recibieron respuesta y fueron bloqueados.

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“Agradeceríamos si se pudiesen poner en contacto de nuevo en contacto con nosotros para solventar la situación y así retirar la denuncia correspondiente. Y a nuestros compañeros de profesión, ya saben…”, concluyen.

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